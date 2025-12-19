“ศปปส.” รวมพลังหนุนสู้ศึกกัมพูชา “อนุทิน” ลั่น ไทยชนะแน่นอน

“ไทยชนะแน่นอน” “อนุทิน” ตอบ “ศปปส.” ที่มามอบช่อดอกไม้ให้กำลังสู้ศึกกัมพูชา ย้ำต้องปกป้องอธิปไตยเต็มที่ ให้ความมั่นใจสนับสนุนกองทัพ–เคียงบ่าเคียงไหล่การสู้รบ
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2568 ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยภายหลังรับหนังสือและกำลังใจจากกลุ่ม ศปปส. ซึ่งเดินทางมาสนับสนุนพรรคภูมิใจไทย ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไมย-กัมพูชา ว่า
ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนจากหลายจังหวัดที่เดินทางมาให้กำลังใจ พร้อมย้ำว่ากำลังใจเหล่านี้เป็นพลังสำคัญที่ทำให้รัฐบาลและกองทัพมีความมุ่งมั่นและมั่นใจยิ่งขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
รัฐมนตรีทุกคนคือคนไทย และจะไม่ยอมให้ใครเข้ามารุกรานอธิปไตยของประเทศ พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนการสู้รบและยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับกองทัพและพี่น้องทหารหาญทุกนาย ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปอย่างรอบคอบและมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุด
นายกรัฐมนตรีระบุว่า การจบลงด้วยความสูญเสียไม่ว่าชีวิตคนไทยหรือใครก็ตาม ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิด แต่เราต้องปกป้องประเทศ รัฐบาลพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุด พร้อมยืนยันว่า ประเทศไทยเป็นประเทศรักสงบ แต่ไม่ยอมให้ใครมารุกราน
นายอนุทินยังกล่าวถึงความร่วมมือระหว่างรัฐบาล กองทัพ และฝ่ายความมั่นคงว่า ทำงานใกล้ชิดกันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยยืนยันว่าไม่เคยมีผู้นำทางทหารคนใดออกมาแสดงความไม่มั่นใจต่อสถานการณ์ พร้อมย้ำว่า ไม่มีคำว่าแพ้ สำหรับประเทศไทย
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีระบุว่า หากถามว่ากลัวหรือไม่ คำตอบคือ ไม่กลัว และหากถามว่าพร้อมหรือไม่ คำตอบจากทหารคือ พร้อมยิ่งกว่าพร้อม ยืนยันว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนกองทัพอย่างเต็มที่ และขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่า “ประเทศไทยจะชนะอย่างแน่นอน”