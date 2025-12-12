xs
บอกให้ยุบก็ยุบเลย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผมยุบสภาเพราะหัวหน้าพรรคประชาชนบอกให้ยุบ ผมก็ยุบ
.
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 12 ธันวาคม 2568

