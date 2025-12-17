รมว.สธ.กำชับดูแลกลุ่มคนเจ็บป่วย และคนเปราะบางอย่างดี

อุบลราชธานี-รมว.สาธารณสุข ลงพื้นที่อุบลราชธานี ให้กำลังใจประชาชนศูนย์พักพิงชายแดนไทย–กัมพูชา กำชับดูแลสุขภาพอย่างเต็มที่
นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ซึ่งได้อพยพมาอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวที่อำเภอเดชอุดม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับฟังบรรยายสรุปแนวทางการดูแลสุขภาพของประชาชนในศูนย์อพยพ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทีมแพทย์ พยาบาล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดน
ขณะเดียวกันได้สั่งการให้ทีมแพทย์ประจำศูนย์พักพิงทุกแห่งดูแลสุขภาพประชาชนกลุ่มเปราบางและประชาชนทุกกลุ่มที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงให้ดีที่สุด เช่น การเฝ้าระวังโรค และการดูแลสุขภาพจิต นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้มีการวางแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงการปะทะไปยังพื้นที่ปลอดภัย รวมถึงการสำรองยา เวชภัณฑ์ และกำลังบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจยืดเยื้อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่า กระทรวงสาธารณสุขจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมสนับสนุนการดูแลสุขภาพประชาชนในทุกมิติ เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยและการดูแลอย่างทั่วถึงตลอดช่วงสถานการณ์ชายแดนที่เกิดขึ้น.