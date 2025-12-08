เริ่มแล้ว ทภ.1 สั่ง กกล.บูรพายึดคืนพื้นที่อธิปไตย จ.สระแก้ว หลังพบกัมพูชาเคลื่อนอาวุธ-กำลังประชิดชายแดน คุกคามอธิปไตยไทย

กองทัพภาคที่ 1 สั่ง กกล.บูรพายึดคืนพื้นที่อธิปไตย จ.สระแก้ว หลังพบ กัมพูชาเคลื่อนอาวุธ-กำลังประชิดชายแดน คุกคามอธิปไตยไทย
วันนี้ (8 ธันวาคม 2568) ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ได้รับรายงานจาก กกล.บูรพา เกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดชายแดนไทย-กัมพูชา โดยพบว่า ฝ่ายกัมพูชาได้เตรียมพร้อมรบสูงสุดตามแนวชายแดนในพื้นที่ จ.สระแก้ว มีการตรวจพบการเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์ รวมถึงอาวุธหนักเข้าที่มั่นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเฝ้าติดตามฝ่ายไทยอย่างใกล้ชิด จนกระทั่งตลอดห้วงเช้าของวันนี้ได้รับรายงานการเคลื่อนกำลังเข้าประชิดชายแดน ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่ออธิปไตยของไทย รวมทั้งสร้างความไม่ปลอดภัยในชีวิตของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อตกลงสันติภาพไทย-กัมพูชา
กองทัพภาคที่ 1 โดย กกล.บูรพา จึงเข้าปฏิบัติการทางทหารยึดคืนพื้นที่อธิปไตยของไทย บริเวณชายแดน จ.สระแก้ว ความคืบหน้าของสถานการณ์จะรายงานให้ทราบต่อไป