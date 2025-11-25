ทบ.นำเรือยางและรถบรรทุก FTS ทหารช่าง เสริมภารกิจช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

เมื่อช่วงค่ำวันนี้ (24 พ.ย.68) กองทัพบก โดยกรมการทหารช่าง จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยประกอบด้วย เรือยางขนาด 15 ที่นั่ง พร้อมเครื่องยนต์ และรถยนต์บรรทุก FTS ออกเดินทางจากค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี ไปยังค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อสนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ ที่ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง และระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่โดยต้องใช้การสัญจรทางเรือ หรือรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่เป็นหลักในการอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนมายังพื้นที่ปลอดภัย ศูนย์พักพิงของทางจังหวัด ซึ่งหน่วยทหารกองทัพบกระหว่างเร่งดำเนินการในทุกภารกิจ พร้อมร่วมกับทุกภาคส่วนให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลังความสามารถ