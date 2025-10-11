เผยภาพ ! นักการเมืองท้องถิ่นหัวหินยกพวกตบ-รุมทำร้ายเจ้าของร้านซีฟู้ด ผบก.ประจวบฯ ลั่น “ไม่มีมวยล้มแน่นอน”

ประจวบคีรีขันธ์ - เผยภาพนาทีระทึก นักการเมืองท้องถิ่นในอำเภอหัวหิน ยกพวกทำร้ายเจ้าของร้านซีฟู้ดกลางศูนย์อาหารชุมชนบ่อนไก่ ผู้เสียหายยันเอาเรื่องถึงที่สุด ด้าน ผบก.ภ.จว.ประจวบฯ ย้ำให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย ยืนยัน “ไม่มีมวยล้ม” แน่นอน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วงจรปิดของร้านจำหน่ายอาหารในศูนย์อาหารชุมชนบ่อนไก่ เขตเทศบาลนครหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บันทึกภาพเหตุการณ์ชายสวมเสื้อยืดสีน้ำเงินกำลังยืนอยู่หน้าร้าน ขณะมีชายรูปร่างสูงใหญ่ สวมเสื้อสีม่วงคลุมด้วยแจ็กเกตดำ เดินมาพร้อมพวก ก่อนเข้าไปตบหน้าชายเสื้อสีน้ำเงิน พร้อมพูดเสียงดังว่า “มองหน้าทำไม”
จากนั้นเกิดปากเสียงกันไม่นาน ก่อนอีกฝ่ายส่งสัญญาณ “ลุย!” ให้ลูกน้องเข้ารุมทำร้ายร่างกายจนผู้เสียหายล้มลง ท่ามกลางเสียงห้ามของผู้คนในบริเวณนั้น ภายหลังผู้เสียหายได้เดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจ สภ.หัวหิน พร้อมหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
ผู้เสียหายทราบชื่อคือ นายหรั่ง (นามสมมติ) อายุ 43 ปี เจ้าของร้านอาหารซีฟู้ดในศูนย์อาหารดังกล่าว เผยว่า เหตุเกิดกลางดึกวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา ขณะเดินไปเคลียร์เงินค่าตลาดรายวัน ได้ถูกนักการเมืองท้องถิ่น (ซึ่งรู้จักกันมาก่อน) เข้ามาตบหน้าโดยไม่ทราบสาเหตุ อ้างว่า “มองหน้า” ก่อนสั่งลูกน้องรุมทำร้ายจนบาดเจ็บแขนและศีรษะ
นายหรั่ง ยืนยันจะดำเนินคดีถึงที่สุด ไม่ขอเจรจาใด ๆ เพราะเห็นว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ และกลัวถูกข่มขู่หรือเอาคืน “ผมเป็นแค่คนทำมาหากิน อยากให้คดีนี้เป็นบทเรียน ไม่อยากให้เขาไปทำกับคนอื่นอีก”
ด้าน พล.ต.ต.อาทร ชิ้นทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยหลังเดินทางมาตรวจสอบคดีที่ สภ.หัวหิน ว่า ได้ชมภาพวงจรปิดและฟังรายงานจากพนักงานสอบสวนแล้ว ยืนยันว่าเหตุการณ์เกิดจริงเมื่อคืนวันที่ 4 ตุลาคม เวลา 23.30 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างออกหมายเรียกนักการเมืองท้องถิ่นดังกล่าว และพวกมาสอบปากคำ หากพบกระทำความผิดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยย้ำว่า “ตำรวจจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ไม่มีมวยล้ม และไม่มีคำว่า ‘คุณขอมา’ อย่างแน่นอน เพราะเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจ”
ขณะที่นักการเมืองผู้ถูกกล่าวหา เปิดเผยทางโทรศัพท์กับผู้สื่อข่าวว่า “ยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ในตอนนี้ อยากพูดคุยกับผู้เสียหายก่อน”