xs
xsm
sm
md
lg

"อนุสรณ์" ซัด ‘อนุทิน’ ฉวยโอกาส แดกดัน พท.ปมเครนถล่ม เตือนอย่าปล่อยเสียงในหัวดังกลบความรับผิดชอบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"อนุสรณ์" ซัด ‘อนุทิน’ ฉวยโอกาส แดกดัน พท.ปมเครนถล่ม โยง สส.โคราช เตือนอย่าปล่อยเสียงในหัวดังกลบความรับผิดชอบ

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์เครนถล่มทับรถไฟที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยมีการพาดพิงทำนองว่าให้ดูว่าจังหวัดนครราชสีมา พรรคใดมี สส. มากที่สุด ว่า นายอนุทินควรตระหนักถึงคำว่าภาวะผู้นำ และความรับผิดชอบ ไม่ควรฉวยโอกาสหาเรื่องแดกดันกัน อย่าโหนกระทั่งในเวลาที่มีความสูญเสีย เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอุบัติเหตุจากการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ไม่มีใครอยากให้เกิด ไม่ใช่เรื่องการเมือง และทุกฝ่ายควรช่วยกันดูแลคนไทยด้วยกันก่อน ส่วนการหาสาเหตุ การบังคับใช้กฎหมาย การเยียวยาและป้องกันเหตุ เป็นสิ่งที่ทุกรัฐบาลต้องทำอยู่แล้ว นายอนุทินต้องระวัง อย่าปล่อยให้เสียงในหัวดังกลบความรับผิดชอบ ทำให้ประชาชนไม่สบายใจ ที่ผ่านมาประชาชนตั้งคำถามว่า นายอนุทินโหนทุกเรื่อง เพื่อคะแนนนิยมของตัวเองหรือไม่ ผู้นำต้องแยกให้ออก ระหว่างการหาเสียงกับความรับผิดชอบ หากอยากหาคะแนน แนะนำให้ไปดีเบต ไม่ควรมาเก็บแต้มจากเหตุความสูญเสียของประชาชน ไม่ว่าพื้นที่นั้นจะเลือกพรรคไหน คนไทยต้องได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม ทันท่วงที หรือจะเลือกช่วยเฉพาะพื้นที่ที่เลือกพรรคนายอนุทินเท่านั้นหรือ

“เหตุการณ์นี้ไม่ใช่เวลามาแดกดันกัน แม้จะเป็นรัฐบาลรักษาการก็สามารถแสดงความรับผิดชอบ เร่งเยียวยาพี่น้องประชาชนคนไทยได้” นายอนุสรณ์ กล่าว

กำลังโหลดความคิดเห็น