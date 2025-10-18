"อนุสรณ์" เหน็บ "อนุทิน" ควรถาม "พรรคฝ่ายค้ำ" ก่อนหารือ กกต.ทำประชามติ รธน.-ยกเลิก MOU43

"อนุสรณ์" เหน็บ "อนุทิน" ก่อนหารือ กกต.แนวทางทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ-ยกเลิก MOU43 ควรถามพรรคฝ่ายค้ำก่อนว่าอะไรทำได้-ทำไม่ได้ ทำไปแล้วจะขัด MOA หรือไม่
นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอเข้าพบหารือคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องแนวทางการจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ และการยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและกัมพูชาว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก (MOU43) และบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิในไหล่ทวีปทับซ้อนกัน (MOU44) ในวันลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ว่า ถึงวันนี้พรรคฝ่ายค้ำ ที่ไปโหวตนายอนุทิน เพื่อให้ไปยุบสภา ไม่ให้บริหารประเทศ นั้น ไม่มีอยู่จริง พรรคฝ่ายค้ำจะโหวตเสร็จแล้ว ไปนั่งค้ำรัฐบาลที่ตั้งมาเองกับมืออยู่เฉยๆ โดยไม่มีประชาชนอยู่ในสมการคงไม่ได้ ประชาชนมีคำถามถึงความจริงใจของรัฐบาลเสียงข้างน้อยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปัญหาชายแดนที่โยนภาระไปให้ทหาร ประชาชนก็รู้สึกกังวลใจ ปัญหาที่รัฐบาลจะยกเลิก MOU 43-44 ก็ยังไม่กล้าตัดสินใจ ต้องไปเพิ่มภาระโดยการกลับไปถามประชาชน ทั้งที่มีโพลระบุชัดว่าประชาชนยังไม่เข้าใจเรื่องการยกเลิก MOU 43-44 และรู้สึกสับสนมาก หากจะต้องออกเสียงบัตร 4 ใบ 6 คำถาม รัฐบาลเสียงข้างน้อยจะยกเลิก MOU 43-44 ต้องหาวิธีดำเนินการเอง ไปใช่ไปโยนภาระใส่ประชาชน ก่อนที่นายอนุทิน จะไปพบกกต.ควรไปหารือกับพรรคฝ่ายค้ำก่อนว่าอะไรทำได้ ทำไม่ได้
“ในโซเชียลเขาตั้งคำถามกับนายอนุทิน ว่า งานไม่ทำ รำอย่างเดียว หรือไม่ ซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับนายอนุทินด้วย ต้องไปถามพรรคฝ่ายค้ำด้วยว่า อะไรทำได้ ทำไม่ได้ อะไรให้ทำ หรือ ห้ามทำ ก่อนยกเลิก MOU ต้องดูก่อนว่าขัด MOA หรือไม่” นายอนุสรณ์ กล่าว