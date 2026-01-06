“อนุทิน” เผยประท้วงแล้ว เหตุเขมรยิงปืน ค.ใส่ทหารไทยเจ็บ 1 นาย ย้ำต้องรับผิดชอบแม้อ้างเป็นอุบัติเหตุ

นายกฯ เรียกฝ่ายความมั่นคงรายงาน หลังกัมพูชายิงกระสุนปืน ค.ตกในไทย เผยฝ่ายความมั่นคงยื่นประท้วงแล้ว ขณะ กต.แจ้งฝ่ายกัมพูชาให้ชี้แจง ลั่นกัมพูชาต้องรับผิดชอบ แม้อ้างเป็นอุบัติเหตุ ยันยังไม่ถึงขั้นต้องอพยพ ปชช.
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 6 ม.ค. ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ได้เรียกผู้บริหารฝ่ายความมั่นคง ประกอบด้วย พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม รวมถึงนายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เข้ารายงานสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีเกิดเหตุกัมพูชายิงปืน ค.เข้ามาจนทำให้นายทหารได้รับบาดเจ็บ 1 นาย เมื่อช่วงเช้าวันที่ 6 ม.ค. ที่ช่องบก จ.อุบลราชธานี
จากนั้นเวลา 10.15 น. นายอนุทิน แถลงภายหลังรับฟังรายงานสถานการณ์ว่า สถานการณ์เมื่อเช้าวันที่ 6 ม.ค. รัฐบาลได้รับรายงานมาโดยตลอด ขณะนี้ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในบันทึกข้อตกลง ที่ขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงได้ทำการประท้วงไปยังฝ่ายความมั่นคงของกัมพูชาต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และให้เขาชี้แจงกลับมา เพื่อพิจารณาว่าจะตอบโต้อย่างไร ส่วนด้านการต่างประเทศ รมว.ต่างประเทศได้ออกหนังสือไปยัง รมว.ต่างประเทศกัมพูชา เพื่อชี้แจงให้ทราบว่ามีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงขึ้น ฉะนั้นประเทศไทยต้องขอให้ฝ่ายกัมพูชาชี้แจงมาในทางการทูต
“เอาเป็นว่าลูกกระสุนมาตกในเขตแดนของเรา การตอบโต้หรือการจะใช้กฎแห่งการปะทะอะไรต่างๆ ตอนนี้ประเทศไทยเตรียมพร้อม และจะพิจารณาดำเนินการตอบโต้ด้วยการตัดสินใจของประเทศไทย มันจะมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการให้ทุกฝ่ายเห็นว่าฝั่งเราอยู่ในกรอบปฏิบัติตามข้อตกลงทุกอย่าง แต่ถ้าถึงจุดที่ประเทศไทยจำเป็นต้องตอบโต้ เราก็พร้อมที่จะตอบโต้” นายอนุทิน กล่าว
เมื่อถามว่าการตอบโต้จะพิจารณาจากอะไร นายอนุทิน กล่าวว่า เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้น ขณะนี้ฝ่ายกองทัพกำลังพิจารณาวิธีตอบโต้ที่เหมาะสม แต่ขณะเดียวกันก็ได้รับแจ้งจากฝ่ายกองทัพว่ามีการพูดคุยกันในระดับแม่ทัพกับแม่ทัพที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ชายแดน ซึ่งเขาแจ้งมาว่าเป็นอุบัติเหตุ แต่ต่อให้เป็นอุบัติเหตุเราก็ต้องถามว่าแล้วจะรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุนี้เช่นไร ให้เวลาเขานิดหนึ่ง ขอให้มั่นใจว่าขณะนี้การเตรียมพร้อมทุกอย่างทั้งทางด้านการต่างประเทศ ด้านความมั่นคง มีความพร้อมที่จะตอบโต้ และระหว่างประชุมคณะรัฐมนตรีทีมงานของตนจะติดตามความคืบหน้า ถ้ามีรายละเอียดอะไรจะนำมาประกอบการพิจารณา
เมื่อถามว่าประชาชนต้องเตรียมความพร้อมในการอพยพออกจากพื้นที่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เขาบอกว่าเป็นอุบัติเหตุ แต่ฝ่ายปกครองอย่างกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าฯ ทั้งหลายได้รับคำสั่งให้คอยดูแลประชาชน แต่ยังไม่ถึงขั้นอพยพ ตนขอยืนยันยังไม่ถึงขั้นต้องอพยพชาวบ้าน
จากนั้นนายอนุทิน เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวันเดียวกันนี้มีรัฐมนตรีแจ้งลาการประชุม ครม. 3 คน ได้แก่ 1.พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม 2.จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รมช.อุตสาหกรรม และ 3.นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รมช.เกษตรและสหกรณ์