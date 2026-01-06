“บิ๊กโก๋” จี้กัมพูชาขอโทษ-ชี้แจงเป็นทางการ ปมยิงปืน ค.ตกฝั่งไทย ยันแม้อ้างอุบัติเหตุ แต่กระสุนจริง-คนเจ็บจริง

“พล.อ.อ.ประภาส” เร่งกัมพูชาขอโทษ พร้อมชี้แจงเป็นทางการเหตุกระสุนปืน ค.ถูกยิงมาตกฝั่งไทย แม้จะอ้างเป็นอุบัติเหตุ แต่มีผลกระทบ มีผู้บาดเจ็บจริง ต้องแสดงความรับผิดชอบตามหลักปฏิบัติสากลเพื่อรักษาความเชื่อมั่นต่อข้อตกลงหยุดยิง ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
วันที่ 6 ม.ค. พล.อ.อ.ประภาส สอนใจดี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานข้อมูลข่าวสารร่วมไทย-กัมพูชา ชี้แจงกรณีเหตุการณ์ทหารกัมพูชาใช้อาวุธยิงข้ามแดนเข้ามายังฝั่งประเทศไทย ส่งผลให้กำลังพลทหารไทยได้รับบาดเจ็บ 1 นาย ว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาข้อตกลงหยุดยิง และการใช้กลไกต่างๆ รวมถึงกลไกสื่อสารที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันไว้
“ขอยืนยันว่าตามถ้อยแถลงร่วม Joint Statement ข้อ 1 ระบุอย่างชัดเจนว่าทั้งสองฝ่ายต้องหลีกเลี่ยงการโจมตีที่ไม่ได้เกิดจากการยั่วยุ โดยจะต้องไม่ละเมิดข้อตกลงนี้โดยเด็ดขาด ในกรณีนี้ กระทรวงการต่างประเทศของไทยดำเนินการทำหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการไปยังกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาแล้ว เพื่อขอให้ฝ่ายกัมพูชาชี้แจงถึงสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม รวมถึงการแสดงคำขอโทษต่อเหตุการณ์ที่ทำให้กำลังพลทหารไทยได้รับบาดเจ็บ”
พล.อ.อ.ประภาสกล่าวอีกว่า แม้ฝ่ายกัมพูชาจะระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอุบัติเหตุและไม่ได้มีเจตนา แต่เมื่อมีผลกระทบเกิดขึ้นจริง และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ การชี้แจงที่ชัดเจน โปร่งใส และการแสดงความรับผิดชอบตามหลักปฏิบัติสากลเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อรักษาความเชื่อมั่นต่อข้อตกลงหยุดยิง และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันขึ้นอีกในอนาคต
ประเทศไทยขอยืนยันว่า การดำเนินการของฝ่ายไทยเป็นไปด้วยความยับยั้งชั่งใจ และยึดมั่นในสันติวิธีเป็นหลัก ขณะเดียวกัน การปฏิบัติของฝ่ายทหารจะอยู่ภายใต้กรอบที่ตกลงกันไว้ และเป็นไปตามหลักความได้สัดส่วน หากเกิดสถานการณ์ใดขึ้น จะมีการพิจารณาดำเนินการตามระดับและลักษณะของเหตุการณ์อย่างรอบคอบ
“ขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชาเร่งดำเนินการชี้แจงอย่างเป็นทางการ แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และร่วมกันรักษาบรรยากาศแห่งความสงบตามข้อตกลงหยุดยิง เพื่อประโยชน์ของความมั่นคงและสันติภาพของทั้งสองประเทศ” พล.อ.อ.ประภาสระบุ