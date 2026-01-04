xs
xsm
sm
md
lg

﻿‘พล.อ.อ.ประภาส’ แจงนานาชาติ ปัดไทยรุกล้ำแดนกัมพูชา ย้ำยึดสันติวิธี-เดินหน้า JBC

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



﻿‘พล.อ.อ.ประภาส’ แจงนานาชาติ ปัดไทยรุกล้ำแดนกัมพูชา ย้ำยึดสันติวิธี-เดินหน้า JBC หลังข้อตกลงหยุดยิงมีผล

เมื่อวันที่ 3 ม.ค.2569 พล.อ.อ.ประภาส สอนใจดี ผู้อำนวยการศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชาข้อเท็จจริง ต่อสาธารณชนและประชาคมระหว่างประเทศ กรณีข้อกล่าวหาที่ฝ่ายกัมพูชาได้เผยแพร่ภายหลังการมีผลบังคับใช้ของข้อตกลงหยุดยิง

พล.อ.อ.ประภาส กล่าวยืนยันว่า ประเทศไทยขอปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการรุกล้ำดินแดนอย่างสิ้นเชิง และประเทศอย่างหนักแน่นว่า

1.ประเทศไทยเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของทุกประเทศ รวมถึงยึดหลักการไม่ใช้กำลังตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมที่ไทยและกัมพูชาเห็นชอบร่วมกันอย่างเคร่งครัด

2.ประเทศไทยปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

3.ประเทศไทยยึดมั่นในการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี และการเจรจาทวิภาคี โดยเฉพาะผ่านกลไกคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย–กัมพูชา (Joint Boundary Commission: JBC)

กำลังโหลดความคิดเห็น