‘พล.อ.อ.ประภาส’ แจงนานาชาติ ปัดไทยรุกล้ำแดนกัมพูชา ย้ำยึดสันติวิธี-เดินหน้า JBC หลังข้อตกลงหยุดยิงมีผล
เมื่อวันที่ 3 ม.ค.2569 พล.อ.อ.ประภาส สอนใจดี ผู้อำนวยการศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชาข้อเท็จจริง ต่อสาธารณชนและประชาคมระหว่างประเทศ กรณีข้อกล่าวหาที่ฝ่ายกัมพูชาได้เผยแพร่ภายหลังการมีผลบังคับใช้ของข้อตกลงหยุดยิง
พล.อ.อ.ประภาส กล่าวยืนยันว่า ประเทศไทยขอปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการรุกล้ำดินแดนอย่างสิ้นเชิง และประเทศอย่างหนักแน่นว่า
1.ประเทศไทยเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของทุกประเทศ รวมถึงยึดหลักการไม่ใช้กำลังตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมที่ไทยและกัมพูชาเห็นชอบร่วมกันอย่างเคร่งครัด
2.ประเทศไทยปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
3.ประเทศไทยยึดมั่นในการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี และการเจรจาทวิภาคี โดยเฉพาะผ่านกลไกคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย–กัมพูชา (Joint Boundary Commission: JBC)