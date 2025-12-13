ศูนย์แถลงข่าวร่วมไทย–กัมพูชา ย้ำไทยยึดกฎหมายระหว่างประเทศ ปกป้องประชาชน คุมสถานการณ์ รักษาสันติภาพ

ศูนย์แถลงข่าวร่วม สถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา ประเทศไทยยืนยันการปฏิบัติภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ มุ่งปกป้องประชาชน ควบคุมสถานการณ์ และรักษาสันติภาพ ย้ำ เพื่อคุ้มครองชีวิตประชาชนและความมันคงของประเทศ
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 13 ธ.ค.68 พล.อ.อ.ประภาส สอนใจดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดน ไทย - กัมพูชา ขอเรียนต่อประชาคมโลก ว่า การดำเนินการของฝ้ายไทยต่อสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เป็นไปเพื่อการป้องกันตนเองโดยชอบธรรมตามหลักฎหมาย ระหว่างประเทศ และมีเป้าหมายหลักเพื่อคุ้มครองชีวิตประชาชนและความมันคงของประเทศ
โดยมิได้มีเจตนาขยายความขัดแย้งหรือคุกคามพลเรือนกัมพูชา จากการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดน มีการเพิ่มขีดความสามารถทางทหาร ของฝ่ายกัมพูชา ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของไทย ฝ่ายไทยจึงจำเป็นต้องดำเนินมาตรการตอบโต้ในลักษณะจำกัดวง จำกัดเป้าหมาย และใช้กำลัง เท่าที่จำเป็น เพื่อยุติภัยคุกคามดังกล่าว
การปฏิบัติการของกองทัพไทยอยู่ภายใต้หลักการสากลอย่างเคร่งครัด ได้แก่ หลักความจำเป็น (Necessity)ได้สัดส่วน (Proportionality) และการแยกแยะเป้าหมายทางทหารกับพลเรือน (Distinction) โดยยึดมั่นในกฎหมายมนุษธรรมระหว่างประเทศ และไม่มุ่งเป้าต่อพลเรือนหรือ โครงสร้างพื้นฐานด้านมนุษยธรรม
ขอยืนยันว่า ความพร้อมและขีดความสามารถด้านความมันคงของไทยมีไว้เพื่อการป้องกัน และควบคุมสถานการณ์ มิใช่เพื่อการรุกราน
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ลุกลามและเกิดความตึงเครียดในระยะยาว ประเทศไทยยึดมันในสันติภาพอย่างแน่วแน่ แต่จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยและความมั่นคงของประชาชน
"ประเทศไทยดำเนินการเพื่อป้องกันตนเองและ ใช้ความยับยั้งชั่งใจ สันติภาพต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยและความมั่นคงของประชาชน"พล.อ.อ.ประภาส กล่าวว่า