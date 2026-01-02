กองทัพโต้สื่อนอก ปัดห้ามคนเขมรกลับเข้าบ้าน ยันปฏิบัติการในอาณาเขตไทย ไม่ได้ยึดดินแดนกัมพูชา

ศูนย์แถลงข่าวร่วมฯ โต้สื่อต่างชาติ ปัดห้ามคนกัมพูชากลับเข้าบ้าน เพราะไทยไม่ได้ยึดดินแดนกัมพูชา แต่ปฏิบัติการอยู่ในอาณาเขตไทย เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ ป้องกันการละเมิดอธิปไตย ลดระดับความตึงเครียด ไม่ให้ความขัดแย้งขยายตัว
เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2569 ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ชี้แจงต่อรายงานข่าวของสื่อมวลชนต่างประเทศบางสำนัก ที่ระบุว่าประเทศไทยใช้กำลัง “ยึดดินแดน” ของกัมพูชา และห้ามชาวกัมพูชา “กลับบ้านพัก” ซึ่งถ้อยคำดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานะทางกฎหมายของพื้นที่
ประเทศไทยขอยืนยันว่า การปฏิบัติของฝ่ายไทยเกิดขึ้นภายในอาณาเขตของประเทศไทย และ/หรือในพื้นที่ใกล้บริเวณที่มีข้ออ้างสิทธิทับซ้อนซึ่งยังอยู่ระหว่างกระบวนการตามกลไกทวิภาคีและกฎหมายระหว่างประเทศ แต่มิใช่การรุกรานหรือการยึดครองดินแดนของรัฐอื่น
การดำเนินการของไทยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
1. คุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่
2. ป้องกันการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน
3. ควบคุมสถานการณ์และลดระดับความตึงเครียด เพื่อไม่ให้ความขัดแย้งขยายตัว
ประเทศไทยยึดมั่นในกฎบัตรสหประชาชาติ หลักกฎหมายระหว่างประเทศ และหลักการใช้กำลังเท่าที่จำเป็นและได้สัดส่วน พร้อมยืนยันการใช้สันติวิธี การเจรจา และความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งสู่การแก้ไขปัญหาอย่างสันติและยั่งยืน
ศูนย์แถลงข่าวร่วมฯ ให้ความสำคัญต่อบทบาทของสื่อมวลชน และขอความร่วมมือในการนำเสนอข่าวสารอย่างรอบด้าน ถูกต้อง และใช้ถ้อยคำที่สะท้อนสถานะทางกฎหมายของพื้นที่อย่างเหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจคลาดเคลื่อนในประชาคมระหว่างประเทศ
ประเทศไทยยังคงเปิดกว้างในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และหลักฐานที่เกี่ยวข้องแก่สื่อมวลชนและภาคีระหว่างประเทศ บนพื้นฐานของความโปร่งใสและความเคารพซึ่งกันและกัน