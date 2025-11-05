"อนุทิน" เมิน "ฮุนเซน" โพสต์ท้าปิดด่าน 500 ปี - ใครบอกว่าไทยตามหลังกัมพูชาให้ไปอ่านปฏิญญาสันติภาพ

นายกฯ เมิน ไม่ได้อ่าน "ฮุน เซน" โพสต์ท้าทาย “ปิดด่าน 500 ปี เขมรก็ไม่ตาย” ใครบอกว่าไทยตามหลังกัมพูชาให้ไปอ่านปฏิญญาสันติภาพ
วันนี้ (5 พ.ย. 68) เวลา 10:35 น. ที่สยามพารากอน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา โพสต์เฟซบุ๊กว่า ไม่เคยขอให้ใครเปิดด่าน จะปิด 100 ปี หรือ 500 ปี ก็เป็นเรื่องของไทย ไม่ทำให้กัมพูชาตาย นายอนุทิน ตอบเพียงว่า ยังไม่ได้อ่าน
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า นายฮุน เซน บอกว่า กัมพูชาไม่ได้อ่อนข้อในการไปลงนามในคำประกาศที่จะนำไปสู่การสร้างสันติภาพ ระหว่างไทยและกัมพูชานั้น นายอนุทิน ตอบยิ้ม และพยักหน้า
ส่วนท่าทีแข็งก้าวของสมเด็จฮุน เซน จะกระทบต่อการสร้างสันติภาพชายแดนไทยกัมพูชาหรือไม่ นายอนุทิน ตอบย้ำว่า ยังไม่ได้อ่าน
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า มองอย่างไรที่ผู้นำของกัมพูชา มักจะโพสต์ข้อความผ่านโลกโซเชียล ซึ่งอาจถูกมองว่า เราเป็นฝ่ายตามเขาตลอด นายอนุทินกล่าวว่า ทุกคนก็มีสไตล์การทำงานของเขา ใครบอกตาม ขอให้ไปอ่าน Joint declaration (ถ้อยแถลงร่วมเพื่อนำไปสู่สันติภาพไทย - กัมพูชา) มีตรงไหนที่ตาม