“มาลี” แถลงแล้ว อ้างระเบิดจากกองขยะ เขมรเองก็สาหัส 1 นาย บาดเจ็บเล็กน้อย 1 นาย

กลาโหมกัมพูชาแถลงแล้ว อ้างเกิดเหตุระเบิดจากกองขยะบริเวณฐานที่มั่นในพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตฝั่งกัมพูชา ทำทหารเขมรบาดเจ็บสาหัส 1 นาย เจ็บเล็กน้อย 1 นาย ทั้งสองฝ่ายประสานงานแก้ไขปัญหาร่วมกันแล้ว ยืนยันกัมพูชายึดมั่นตามข้อตกลงหยุดยิงเพื่อฟื้นฟูสันติภาพโดยเร็ว
จากกรณีที่เช้าวันนี้(6 ม.ค.) มีกระสุนปืน ค.จากฝั่งกัมพูชาถูกยิงเข้ามาตกฝั่งไทยบริเวณเนิน 469 พื้นที่ช่องบก อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ส่งผลให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บ 1 นาย นั้น ล่าสุด มีคำแถลงจาก พล.ท.มาลี โสเชียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา เมื่อเวลา 11:30 น. ระบุว่า “เวลา 7:27 น. ของวันที่ 6 มกราคม 2569 ในพื้นที่มุมไบ(สามเหลี่ยมมรกต) จังหวัดพระวิหาร กองกำลังกัมพูชากำลังรักษาความสงบเรียบร้อยที่ฐานที่มั่นในเขตแดนอธิปไตยของกัมพูชา ในขณะเดียวกัน สะเก็ดระเบิดจากกองขยะได้ระเบิดขึ้น ทำให้ทหารกัมพูชา 2 นายได้รับบาดเจ็บสาหัสและเล็กน้อย ขณะนี้ผู้บาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา”
เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว กระทรวงกลาโหมกัมพูชาระบุว่า ทีมประสานงานกัมพูชา-ไทยได้ทำงานร่วมกันในกรณีดังกล่าวแล้ว กลุ่มประสานงานของทั้งสองประเทศได้สอบถามและให้ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกันแล้ว
กระทรวงกลาโหมกัมพูชาย้ำว่า ด้วยจิตวิญญาณแห่งการแก้ไขปัญหาอย่างสันติบนพื้นฐานของกรอบกฎหมายระหว่างประเทศ และในฐานะประเทศที่มีความรับผิดชอบสูงและรักสันติภาพอย่างแท้จริง รัฐบาลกัมพูชาและกองกำลังกัมพูชายืนยันอย่างหนักแน่น ซื่อสัตย์ และชอบธรรมที่จะเคารพ ปฏิบัติตาม และยึดมั่นในข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทยที่ลงนามเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยข้อตกลงสันติภาพระหว่างกัมพูชาและไทยที่ลงนามโดยทั้งสองฝ่ายเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2568 ปฏิญญาร่วมของการประชุมพิเศษครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการชายแดนทั่วไประหว่างกัมพูชาและไทย (GBC) ที่ลงนามเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 และเอกสารที่ตกลงกันอื่นๆ เพื่อมุ่งไปสู่การฟื้นฟูอย่างรวดเร็วและการกลับคืนสู่ภาวะปกติ สันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศ