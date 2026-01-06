“แม่ทัพเติ่ง” เร่งตรวจสอบ เขมรยิงปืน ค. ตกเนิน 469 ช่องบก ทหารไทยเจ็บ 1 นาย

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- “แม่ท้พเติ่ง” แม่ทัพภาคที่ 2 เผย อยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบ ทหารกัมพูชา ยิงปืน ค. ตก เนิน 469 ช่องบก อุบลฯ ทหารไทยบาดเจ็บ 1 นาย ถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณแขนขวา เร่งนำส่ง รพ. พร้อมคุมเข้มพื้นที่
วันนี้ ( 6 ม.ค.69) พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่2 (มทภ.2) เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบ กรณีมีการยิงปืน ค. เข้ามาที่ด้านหน้าเนิน 469 บริเวณพื้นที่ช่องบก อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ส่งผลให้ ทหารไทยบาดเจ็บ 1 นาย จากสะเก็ดระเบิด
สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว เกิดเมื่อเวลา 07.30 น. กองทัพภาคที่ 2 ได้รับรายงาน ทหารกัมพูชายิงเครื่องยิงลูกระเบิดเข้ามายังฐานทหารไทย ด้านหน้าเนิน 469 – ฐานภูมิมะละกอ บริเวณพื้นที่ช่องบก ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กำลังพลไทยได้รับบาดเจ็บ 1 นาย คือ จ่าสิบเอกปรัชญา พิลาชัย ตำแหน่งผู้บังคับหมวดปืนเล็กที่ 1 กองร้อย ร.6021 อาการถูกสะเก็ดระเบิดจากกระสุนปืน ค.บาดเจ็บบริเวณแขนขวา เจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ทันที โดยอาการอยู่ในระดับ ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต
ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์และคุมเข้มพื้นที่