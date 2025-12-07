เกิดการปะทะที่ “ภูผาเหล็ก” พื้นที่ ทภ.2 กำลังพลบาดเจ็บ 2 นาย ไทยตอบโต้ตามกฎปะทะ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ด่วน! เกิดการปะทะ ที่ "ภูผาเหล็ก" พื้นที่กองทัพภาคที่ 2 กำลังพลได้รับ บาดเจ็บ 2 นาย ไทยตอบโต้ตามกฎการปะทะ เผยภูผาเหล็ก/พลาญหินแปดก้อนชายแดนไทย-กัมพูชา จ.ศรีสะเกษ ล่าสุด "ทภ.2" ระบุฝ่ายไทยควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว นำผู้บาดเจ็บ 2 นาย ส่งรักษาเร่งด่วน อาการปลอดภัยทั้ง 2 นาย ยันชัด ทหารเขมรฉากยิงก่อน
วันนี้ (7 ธ.ค.68) เพจ “กองทัพบก ทันกระแส” รายงานข่าวด่วนล่าสุด แจ้งเหตุ เกิดการปะทะพื้นที่ภูผาเหล็ก กำลังพลได้รับบาดเจ็บ 1 นาย ทหารไทยตอบโต้ตามกฎการปะทะ ทั้งนี้ ภูผาเหล็ก พลาญหินแปดก้อน ชายแดนไทย-กัมพูชา จ.ศรีสะเกษ อยู่พื้นที่กองทัพภาคที่ 2
อย่างไรก็ตาม ล่าสุด ทางเพจ “กองทัพภาคที่ 2” ได้โพสต์แจ้งเหตุการปะทะดังกล่าว ระบุว่า ด่วนเหตุปะทะชายแดน ภูผาเหล็ก ฝ่ายเราตอบโต้ตามกฎการปะทะอย่างได้สัดส่วน ฝ่ายเราควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว
กองทัพภาคที่ 2 ยืนยันคุมพื้นที่มั่นคง พร้อมนำผู้บาดเจ็บทั้ง 2 นาย เข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนหน่วยปฏิบัติตามกฎการปะทะเคร่งครัดและคงกำลังเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิด
เพจกองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงเหตุการณ์ปะทะดังกล่าวอีกว่า เหตุการณ์ปะทะพื้นที่ภูผาเหล็ก/พลาญหินแปดก้อน เกิดขึ้นเมื่อเวลา14:15น.หน่วย พัน.ร.13 (ฉก.1) ปะทะกับทหารกัมพูชา โดยกัมพูชาได้เปิดฉากการยิงด้วยกระสุนปืนเล็กมายังฝ่ายเรา
ทำให้ผ่ายเรามีผู้บาดเจ็บ 2 นาย คือ ส.อ.อนุชาติ เรือนคำ (ป.6พัน.6) ถูกยิงที่ขา และ พลฯ พรชัย จำปาจุม (ร.6พัน.3) ถูกยิงใส่เสื้อเกราะบริเวณหน้าอก มีรอยฟกช้ำ แน่นหน้าอก
เวลา14:16น.ฝ่ายเราทำการยิงอย่างต่อเนื่องตามกฎการปะทะอย่างได้สัดส่วนฝ่ายตรงข้ามเริ่มใช้อาวุธ
ปรส.แม่ทัพภาคที่ 2 สั่งหน่วยเตรียมพร้อมเต็มรูปแบบ
เวลา14:50น.การปะทะ ยุติลงหน่วยยังคงเผ้าระวังสถานการณ์ และรักษาความพร้อมอย่างใกล้ชิด
เวลา14:53น.ลำเลียงผู้บาดเจ็บถึง บก.โดนเอาว์เพื่อรักษาพยาบาลต่อ ขณะนี้อยู่ระหว่างเดินทางไป
รพ.สต.โดนเอาว์และจะส่งต่อ รพ.กันทรลักษ์ ล่าดสุดอาการปลอดภัยแล้ว