รวบแล้ว “ไอ้โชค” มือมัดหญิงสมุทรสาคร ถ่วงน้ำนครปฐม หนีไม่รอดซุกกาญจน์

นครปฐม - ตำรวจภาค 7 สนธิกำลังตามล่าจนรวบ “นายศุภโชค ศรีนคร” มือฆ่ามัดหญิงวัย 49 ปี ชาวสมุทรสาคร ถ่วงน้ำคลองบางหลวง นครปฐม หลังออกหมายจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นและซ่อนเร้นศพ ได้ขณะหนีไปซ่อนตัวในพื้นที่อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
วันนึ้( 7 พ.ย.) มีรายงานข่าวด่วนว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 7 สนธิกำลังติดตามจับกุมนายศุภโชค ศรีนคร อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 53 หมู่ 3 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้ต้องหาตามหมายจับที่ จ.1268/2568 ข้อหา “ฆ่าผู้อื่น และซ่อนเร้น ย้ายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย” (คดีอาญาที่ 770/2568)
โดยสามารถจับกุมได้ในพื้นที่ระหว่างหมู่ 4 และหมู่ 10 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี หลังจากหลบหนีการติดตามของเจ้าหน้าที่มาหลายวัน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนเพิ่มเติม ก่อนจะนำตัวส่งกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 จังหวัดนครปฐม เพื่อแถลงข่าวปิดคดีในวันนี้