ทภ.2 สรุปสถานการณ์ ยังมีปะทะหลายจุด เขมรยิง BM21 จากเขาพระวิหารใส่ภูมะเขือ ยิงปืนใหญ่เข้าประสาทตาเมือนธม

กองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา หลายจุดยังปะทะต่อเนื่อง เขมรยิง BM21 จากเขาพระวิหารใส่ภูมะเขือ กำลังพลปลอดภัย พื้นที่ปราสาทตาควาย-เนิน 350 ปะทะด้วยอาวุธปืนเล็กเป็นระยะ ปราสาทตาเมือนธม กัมพูชายิงปืนใหญ่-อาวุธต่อสู้รถถังเข้ามา กำลังพลปลอดภัย ไทยยิงปืนใหญ่ตอบโต้และพื้นที่ยังอยู่ในการควบคุมของฝ่ายไทย
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 ธ.ค.2568 กองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ภาพรวมทั้งวันของวานนี้ (25 ธ.ค.) สถานการณ์ยังคงตึงเครียด มีการปะทะด้วยอาวุธยิงระยะไกลอย่างต่อเนื่อง โดยพื้นที่ภูมะเขือ พระวิหาร และปราสาทตาควาย ยังคงเป็นจุดเสี่ยงสูง ฝ่ายกัมพูชาใช้อาวุธยิงสนับสนุนหนัก อาทิ ปืนใหญ่ ปืน ค. จรวดหลายลำกล้อง BM-21 และรถถัง รวมถึงการใช้โดรนตรวจการณ์
ขณะที่ฝ่ายไทยตอบโต้ด้วยการการยิงปืนใหญ่ ปืนครกหนัก และใช้รถถัง เพื่อทำลายที่ตั้งอาวุธยิงสนับสนุนและสกัดการคุกคามจากแนวหลัง แม้จะมีกำลังพลได้รับบาดเจ็บจากอาวุธยิงไกลและทุ่นระเบิด แต่ฝ่ายไทยยังสามารถควบคุมพื้นที่สำคัญไว้ได้ โดยระบบการบังคับบัญชาและการควบคุมการรบยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี
พื้นที่ช่องบกยังคงสงบ ไม่พบความเคลื่อนไหวสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริเวณช่องอานม้า ตรวจพบการใช้โดรนบินเฝ้าตรวจฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่อง
ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ
จุดปะทะหลักหลายแนว พื้นที่ซำแต–โดนตวล–ภูผี–สัตตะโสม–พนมประสิทธิโส–ช่องตาเฒ่า ฝ่ายกัมพูชาใช้รถถังยิงจากบริเวณภูผีไปยังพื้นที่สัตตะโสม ใช้ปืนใหญ่และปืนครกยิงเป็นระยะ ขณะที่ฝ่ายไทยยิงตอบโต้ต่อที่ตั้งอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามอย่างต่อเนื่อง โดยไม่พบการรุกภาคพื้น
พื้นที่ผามออีแดง–ห้วยตามาเรีย
ตรวจพบการยิงจรวดหลายลำกล้อง BM-21 ของฝ่ายกัมพูชาตกในพื้นที่ภูมะเขือ กำลังพลปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีการยิงจาก
บริเวณเขาพระวิหารเข้ามายังยอดภูมะเขือ
พื้นที่ภูมะเขือ–ช่องโดนเอาว์–พลาญยาว–พลาญหินแปดก้อน
เกิดการปะทะด้วยปืนใหญ่และปืนครก ฝ่ายไทยได้รับบาดเจ็บ 1 นาย ฝ่ายกัมพูชายิงปืนใหญ่เข้ามายังช่องโดนเอาว์ ก่อนที่ฝ่ายไทยจะยิงตอบโต้ไปยังที่ตั้งอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายกัมพูชา
พื้นที่ช่องสะงำ ยังไม่พบความเคลื่อนไหวที่สำคัญ
ชายแดนจังหวัดสุรินทร์
มีการปะทะประปราย–พบทุ่นระเบิดพื้นที่ช่องจอม–ช่องเปรอ–ช่องระยี และฝ่ายกัมพูชา ได้ใช้ปืนใหญ่ยิงเป็นช่วง ๆ ส่วนพื้นที่คนา มีการเฝ้าตรวจและติดตามความเคลื่อนไหวฝ่ายไทย
บริเวณปราสาทตาควายและเนิน 350
ทั้งสองฝ่ายมีการปะทะด้วยอาวุธปืนเล็กเป็นระยะ ระหว่างการเคลียร์พื้นที่ตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลแบบ PMN-2 ทำให้กำลังพลฝ่ายไทยได้รับบาดเจ็บ 2 นาย
พื้นที่ช่องกร่าง
ฝ่ายกัมพูชายังคงตรึงกำลังและเฝ้าตรวจความเคลื่อนไหว
บริเวณปราสาทตาเมือนธม มีกระสุนปืนใหญ่ของฝ่ายกัมพูชาตกในพื้นที่ พร้อมการใช้อาวุธต่อสู้อากาศยานและอาวุธต่อสู้รถถังยิงเข้ามา ก่อนจะมีการยิงตอบโต้ด้วยปืนใหญ่ กระสุนตกในเขตปราสาทตาเมือนธมเช่นกัน อย่างไรก็ตาม กำลังพลปลอดภัย และพื้นที่ยังอยู่ในการควบคุมของฝ่ายไทย
ชายแดนจังหวัดบุรีรัมย์
ยิงกดดันแต่ไม่กระทบพื้นที่ พื้นที่ช่องสายตะกู ฝ่ายกัมพูชาใช้ปืนใหญ่ยิงเข้ามา แต่ไม่พบความเสียหายหรือการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่