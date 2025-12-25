รวบแล้ว “ต๊อก คลองเตย” มือยิงต่อสู้ตำรวจเจ็บ 1 ชาวบ้านโดนลูกหลงอีก 2

ตำรวจชุดสืบสวนนครบาลเข้าจับกุม “ต๊อก คลองเตย” ผู้ต้องหายิงต่อสู้ตำรวจเจ็บ 1 นาย ชาวบ้านโดนลูกหลงอีก 2 ราย หลังหนีซุกโรงแรม จ.สมุทรปราการ
จากกรณีคนร้ายก่อเหตุ ยิงปืนต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ท่าเรือ ขณะแสดงตัวจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ เพื่อเปิดทางหนี ส่งผลให้มีตำรวจบาดเจ็บ 1 นาย และชาวบ้านโดนลูกหลงบาดเจ็บอีก 2 คน เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.ที่ผ่านมา เวลา 20.00 น.
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (25 ธ.ค.) มีรายงานว่า พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. และ พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ช่วยราชการ บช.น. สั่งการให้ทีมสืบสวน นำโดย พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. ระดมกำลังเข้าจับกุมผู้ต้องหา คือ นายบุรินทร์ แก้วอบเชย หรือ “ต๊อก คลองเตย” ได้สำเร็จ โดยถูกจับกุมได้ภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
ทั้งนี้ นายบุรินทร์ เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในความผิดฐาน 1. พยายามฆ่า 2. ทำร้ายร่างกาย 3. พกพาอาวุธปืน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เตรียมนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป