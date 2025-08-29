ชักท้อ!ทรัมป์โกรธแต่ไม่แปลกใจ รัสเซียยังลุยโจมตีเมืองหลวงยูเครน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เผยว่าเขาไม่พอใจ แต่ไม่ประหลาดใจใดๆต่อการที่รัสเซียโจมตีเมืองหลวงของยูเครน ทำเนียบขาวระบุในวันพฤหัสบดี(28ส.ค.) ขณะเดียวกันก็ยังคงส่งเสียงเรียกร้องทั้ง 2 ฝ่ายในความขัดแย้ง ยุติสงครามที่เริ่มขึ้นจากการรุกรานของมอสโก
"เขาไม่พอใจกับข่าวนี้ แต่เขาไม่ประหลาดใจใดๆ 2 ประเทศที่อยู่ท่ามกลางสงครามมาเป็นเวลานานมากแล้ว" แคโรไลน์ ลีวิตต์ เลขานุการฝ่ายสื่อสารมวลชนของทำเนียบขาวระบุ "รัสเซียทำการโจมตีเข้าใส่เคียฟ และไม่ต่างกัน เมื่อเร็วๆนี้ยูเครนได้ก่อความเสียหายแก่โรงกลั่นน้ำมันหลายแห่งของรัสเซีย"
มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 19 ราย ครั้งที่ขีปนาวุธและโดรนของรัสเซียพุ่งใส่กลุ่มอาคารอพาร์ทเมนต์ในกรุงเคียฟ ในปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดหนหนึ่งของสงคราม ทั้งนี้อาคารคณะผู้แทนสหภาพยุโรปและอาคารศูนย์วัฒนธรรมรัฐบาลสหราชอาณาจักร ก็โดนลูกหลงด้วยเช่นกัน
ทรัมป์ เคยรับปากว่าจะหยุดสงครามยูเครนภายใน 24 ชั่วโมงหลังเข้ารับตำแหน่ง ทว่านับตั้งแต่นั้นยอมรับว่ามันเป็นงานยากกว่าที่เขาคาดหมายไว้ โดยที่ประชุมซัมมิตกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ในอะแลสกา เมื่อช่วงต้นเดินอที่ผ่านมา ล้มเหลวในการผ่าทางตันใดๆ
ลีวิตต์ บอกว่าทรัมป์ทำงานหนักมากกว่าทุกคนเพื่อสันติภาพ แต่พูดไปในทิศทางเดียวกับความเห็นของผู้นำสหรัฐฯเมื่อเร็วๆนี้ ที่กล่าวโทษต้นเหตุทางตันบางส่วนไปยังยูเครนเช่นกัน "บางทีทั้ง 2 ฝ่ายของสงครามนี้คงยังไม่พร้อมหยุดมันด้วยตนเอง" เธอกล่าว "ท่านประธานาธิบดีต้องการให้มันจบลง แต่พวกผู้นำทั้ง 2 ประเทศ ก็จำเป็นต้องประสงค์หยุดมันด้วยเช่นกัน"
คีธ เคลล็อกก์ ทูตพิเศษด้านยูเครนของทรัมป์ เตือนก่อนหน้านี้ว่าปฏิบัติการโจมตีของรัสเซียเล่นงานพลเรือนผู้ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ อาจบ่อนทำลายความพยายามสันติภาพของประธานาธิบดี "การโจมตีที่เลวร้ายนี้คุกคามสันติภาพที่ @POTUS กำลังเสาะแสวงหา" เขาเขียนบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์
(ที่มา:เอเอฟพี)