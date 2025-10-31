รวบสาวบัญชียักยอกเงินบริษัท 79 ล้าน นำไปเล่นพนันออนไลน์

ตำรวจสืบนครบาล ร่วมกับสืบมุกดาหารจับสาวบัญชีวัย 28 ปี แอบยักยอกเงินบริษัทรวม 79 ล้านบาท สารภาพนำไปเล่นพนันออนไลน์
วันนี้ (31 ต.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. ดูแลงานสืบสวน พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.วิชิต ถิรขจรวงศ์ ผกก.สส.1 บก.สส.บช.น. สั่งการให้ พ.ต.ท.คณิตนนท์ ถนอมศรี สว.กก.สส.1 บก.สส.บช.น. กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร และ กก.สส.1 บก.สส.บช.น. ร่วมกันจับกุม น.ส.ชลธิชา (สงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 6028/2568 ลงวันที่ 15 ต.ค.2568 โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐาน ลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้าง ปลอมและใช้เอกสารปลอม จับกุมได้บริเวณถนนระหว่างบ้านเหล่าหมี-นาชิง ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 18.20 น.
โดยคดีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.1 บก.สส.บช.น. ได้ร่วมสืบจังหวัดมุกดาหาร จับกุม น.ส.ชลธิชาภายหลังบริษัทเอกชนเกี่ยวกับอาคารแห่งหนึ่งได้ตรวจสอบพบว่า น.ส.ชลธิชา เป็นพนักงานฝ่ายบัญชี ได้เริ่มยักยอกเอาเงินของบริษัทไปตั้งแต่ 2 ปีก่อน โดยใช้วิธีการตั้งเรื่องเบิกเงินในนามของบริษัท ปลอมลายเซ็นหัวหน้างาน เพื่อนำมาดำเนินการในส่วนต่างๆ ของบริษัท โดยจะทำการเบิกเงินประมาณสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 200,000-300,000 บาท หลังจากมีการอนุมัติแล้ว เงินดังกล่าวจะถูกโอนเข้า บัญชีของ น.ส.ชลธิชา และบัญชีของซัพพลายเออร์ รวมทั้งหมด 79,000,000 บาท เมื่อเงินถูกโอนเข้าบัญชีแล้ว น.ส.ชลธิชา ก็จะนำ เงินส่วนนี้ไปใช้ในการเล่นพนันออนไลน์บัคคาร่า
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สน.พญาไท เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป