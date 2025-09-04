ตั้งวงก๊งเหล้ารอรับของแจกทิ้งกระจาดเมาทะเลาะมีดแทงกันตาย

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ชาวบ้านมานั่งรอรับของแจกในงานทิ้งกระจาดโปรยทาน ที่อำเภอบ้านไผ่ ซื้อเหล้ามานั่งดื่ม ก่อนมีปากเสียงทะเลาะกัน คว้ามีดปาดคอเสียชีวิต 1 ราย ตำรวจคุมตัวดำเนินคดี คนเห็นเหตุการณ์เผย นั่งตั้งวงกันตั้งแต่กลางคืน พูดจาแดกดันมือมีด เจอปาดคอแทงอก 6 แผล ดับสยอง
วันนี้(4 ก.ย.) พ.ต.อ.ปรัชญามาศ ไชยสุระ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ พร้อมตำรวจสายตรวจ เข้าตรวจสอบเหตุใช้อาวุธทำร้ายกัน ที่บริเวณหน้า มูลนิธิกู้ภัยพุทธญาณสมาคม เต็กก่าจีเยี่ยงเกาะ 888 ริมถนนสุขาภิบาล 8 หมู่ 2 คุ้มป่าพร้าว ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ที่เกิดเหตุพบว่าผู้บาดเจ็บ ทราบชื่อภายหลังคือ นายสมภาร สุขวาปี หรือนาย สอ อายุ 51 ปี ที่อยู่ 158/2 ม.6 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ ถูกมีดแทงและปาดเข้าที่ลำคอกับหน้าอกรวม 6 แผล เจ้าหน้าที่ได้นำส่งโรงพยาบาลบ้านไผ่ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ควบคุมตัวนายสุรพล พัสดร หรือนายแหล่ อายุ 42 ปี อยู่บ้านเลขที่ 68 หมู่ 4 ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร พร้อมด้วยอาวุธที่ใช้ก่อเหตุ เป็นมีดพกสั้นแบบพับ
นายสุรพล ผู้ก่อเหตุให้การว่า ตนเองกับ นายสอ ผู้เสียชีวิต เพิ่งรู้จักกันจากในเมืองขอนแก่น และทราบว่าที่อำเภอบ้านไผ่จะมีการแจกทาน ที่หน่วยกู้ภัยฯ เป็นงานทิ้งกระจาดโปรยทาน จึงได้ชวนผู้ตายมารอรับของแจก โดยตนเองนั่งรถไฟมา ส่วนผู้ตายขับรถจักรยานยนต์มา นัดเจอกันที่บริเวณด้านหน้าหน่วยกู้ภัย ก่อนจะพากันซื้อเหล้ามานั่งดื่มใต้ต้นมะขามฝั่งตรงข้าม เพื่อรอของแจกตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา นั่งดื่มกินกันตามปกติก่อนจะมีปากเสียงทะเลาะกันขึ้น เนื่องจากเมาทั้งคู่ ถูกผู้ตายพูดแดกดันจึงโมโหใช้มีดที่พกติดตัวแทงที่หน้าอกและปาดคอไปหลายที
นายวิวัฒน์ มะธิตะเตา อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 33/10 ม.22 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ผู้เห็นเหตุการณ์ซึ่งนั่งอยู่ข้างๆผู้ตาย เล่าเสริมอีกว่า ตนเองมารอของแจกเช่นเดียวกัน โดยมาถึงก็เห็นมีคนนั่งตั้งวงเหล้าอยู่เยอะทั้งผู้ชายผู้หญิง ตนเองจึงมาขอนั่งด้วย ซึ่งเห็นคนในวงเหล้าออกเงินกันไปซื้อเหล้ามาดื่ม โดยตนนั่งอยู่ข้างคนโดนแทง
สักพักคนก่อเหตุกับคนถูกแทงเริ่มมีปากเสียงทะเลาะกัน ทีแรกคิดว่าหยอกกัน แต่คนที่มีมีดลุกขึ้นปาดคอประมาณ 3 ครั้ง ทั้งยังเอาเท้าเหยียบปาดใส่ด้านข้าง และครั้งสุดท้ายคาดว่ามีดปาดเข้าเส้นเลือดใหญ่ที่คอ เลือดกระฉูดออกต่อหน้าต่อตา ตนเองรีบวิ่งออกมาห่างๆกลัวจะโดนลูกหลงไปด้วย ทั้งตกใจ ทั้งสั่น
ภายหลังลงพื้นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนาน สุรพล ผู้ก่อเหตุ พร้อมของกลางอาวุธมีดพกสั้นแบบพับ มาดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหา ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ก่อนส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.