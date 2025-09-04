สลดสังเวยเลือดร้อน!เหตุแค่มองหน้ากัน หนุ่มวัย 27 แทงชายอายุ 53 ดับ-น้องสาหัส คาถนนคลองขลุง

กำแพงเพชร – อุทาหรณ์สลดสังเวยเลือดร้อน..สาเหตุแค่จอดรถมองหน้ากันริมบ่อปลา หนุ่ม 27 ทะเลาะกับสองพี่น้องเรื่องลาม ฝ่ายหนึ่งคว้าค้อน-ไม้ไล่ตี อีกฝ่ายคว้าเหล็กขาตั้งร่มเหวี่ยงใส่ ก่อนชักมีดแทงคู่กรณีผู้พี่วัย 53 ปี ดับ-น้องชายอายุ 44 บาดเจ็บสาหัส
วันนี้(4 ก.ย.68) พ.ต.ท.ยุทธนา พุกสุก“ สว.(สอบสวน) สภ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ได้รับแจ้งมีเหตุทะเลาะวิวาทและใช้อาวุธมีดแทงกันมีผู้บาดเจ็บ 2 ราย จึงได้เดินทางไปตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างกำแพงเพชร จุดโค้งวิไล ที่เกิดเหตุ บริเวณถนนสายโค้งวิไล-ปางศิลาทอง หมู่ 4 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ซึ่งเป็นทางแยกเข้าบ้านย่ารีสอร์ต
โดยหลังเกิดเหตุชาวบ้านใกล้เคียงได้นำตัวผู้บาดเจ็บ 2 ราย ส่งโรงพยาบาลคลองขลุง ทราบชื่อคือ นายคมกฤษ ดีปรี อายุ 53 ปี หรืออู๊ด เสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาล และนายนิวัฒน์ ดีปรี อายุ 44 ปี หรือเลี้ยบ ซึ่งเป็นพี่น้องกัน ได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่วนคนก่อเหตุที่ใช้มีดแทงได้ขับกระบะหลบหนีไป ทราบชื่อคือนายเกรียงไกร ใจกว้าง หรือโจ้ อายุ 27 ปี ซึ่งต่อมาตำรวจได้ตามตามตัวได้ขณะอยู่ภายในบ้าน ก่อนควบคุมตัวมาสอบปากคำที่ สภ.คลองขลุง
เบื้องต้นนายเกรียงไกร ใจกว้าง หรือโจ้ อายุ 27 ปี มือมีด เล่าว่า ผู้เสียชีวิตได้ขับรถมาจอดอยู่หน้ารีสอร์ตและมองหน้า ตนจึงถามกลับไปว่ามองทำไม จากนั้นก็มีปากเสียงกันและขับรถตามกันมาจนเกิดเหตุทะเลาะดังกล่าว ซึ่งตนไม่ได้มีเรื่องอะไรกันมาก่อน แต่เคยเห็นหน้ากันในหมู่บ้าน ซึ่งก็แค่อยากถามว่ามองหน้าตนทำไมเท่านั้น
ขณะที่ภาพจากกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านก่อนเกิดเหตุ นายคมกฤษ ดีปรี อายุ 53 ปี หรืออู๊ด (ผู้ตาย) ได้ขับรถจักรยานยนต์มาดูบ่อปลาของตัวเองที่อยู่ติดกับบ้านย่ารีสอร์ต จากนั้นรถกระบะของนายเกรียงไกร หรือโจ้ อายุ 27 ปี (ผู้ก่อเหตุ) ได้ขับเลี้ยวเข้าไปในรีสอร์ต ซึ่งเป็นจังหวะเดียวที่รถของนายคมกฤษ อายุ 53 ปี ไปจอดอยู่ด้านหน้า แล้วเกิดการโต้เถียงกันขึ้น
จังหวะนั้นนายนิวัฒน์ ดีปรี อายุ 44 ปี หรือเลี้ยบ น้องชายนายคมกฤษได้ออกมาพอดี ขณะที่นายเกรียงไกร (มือมีดผู้ก่อเหตุ) ได้ขยับรถมาจอดบริเวณก่อนทางแยก และลงมาโต้เถียงกับทั้งสองพี่น้องต่อ ซึ่งนายคมกฤษ ได้ถือไม้และค้อนออกมาด้วย ส่วนนายเกรียงไกร ก็โต้ตอบโดยการที่ใช้ขาร่มเหล็กเหวี่ยงใส่สองพี่น้อง
ซึ่งก็มีการไล่ตีกันไปจนถึงทางแยก นายเกรียงไกรได้ใช้มีดพกแทงที่บริเวณช่วงท้องด้านซ้ายของนายคมกฤษ ก่อนแทงไปที่บริเวณลำคอของนายนิวัฒน์ ได้รับบาดเจ็บ นอนจมกองเลือดอยู่ข้างถนน โดยมีชาวบ้านวิ่งออกมาดู และตะโกนห้ามจนทั้งหมดแยกย้าย โดยนายคมกฤษ ได้ใช้มือปิดบาดแผลเดินกลับมาที่จุดเกิดเหตุ ส่วนนายเกรียงไกร (ผู้ก่อเหตุ) ได้ขับรถกระบะหลบหนีไป
ต่อมา นายคมกฤษ ดีปรี อายุ 53 ปี หรืออู๊ด ผู้เป็นพี่ชาย เสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาล ส่วนนายนิวัฒน์ ดีปรี อายุ 44 ปี หรือเลี้ยบ บาดเจ็บสาหัส
นางสมโภชน์ อายุ 70 ปี ผู้เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า 2 พี่น้องได้วิ่งไล่ตีคนแทงออกไปบริเวณ 3 แยก แล้วเกิดการต่อสู้แทงกันจนบาดเจ็บ จากนั้นชาวบ้านก็นำตัวผู้บาดเจ็บทั้ง 2 ส่งโรงพยาบาล ซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้น ได้ยินแค่ทะเลาะกันเสียงดัง
นายสยามรัฐ อายุ 55 ปี ชาวบ้านที่เข้าไปห้ามและนำผู้บาดเจ็บทั้ง 2 ส่งโรงพยาบาล เล่าว่า ขณะนั้นตนกำลังเกี่ยวหญ้าเก็บดอกอันชันอยู่ข้างบ้าน ตนได้ยินเสียงทะเลาะกันจึงวิ่งมาดูและเข้าไปตะโกนห้าม ซึ่งก็ได้แย้งมีดและไม้ที่ทั้งคู่ใช้ตีกันออกมา