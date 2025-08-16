สองหนุ่มนัดเคลียร์ปัญหาคาใจ สุดท้ายกลายเป็นศพ ถูกแทงดับริมถนนสายเอเชีย

อ่างทอง-สองหนุ่มนัดเคลียปัญหาคาใจ ตกลงกันไม่ได้ก่อนลงไปชกต่อยกันที่บริเวณริมถนนสายเอเซีย สุดท้ายถูกแทงดับ ด้านมือแทงยืนรอมอบตัว อ้างโดนดูถูกข่มขู่ จึงนัดเคลียใจก่อนทะเลาะวิวาทใช้อาวุธมีดแทงผู้เสียชีวิต
เวลา 02.39 น.วันนี้( 16. ส.ค.) ร.ต.ท.ศิริศักดิ์ ศรีภักดี รอง สว.(สอบสวน).สภ.ไชโยได้รับแจ้งจากพนักงานวิทยุ สภ.ไชโย ว่ามีเหตุทะเลาะวิวาทและใช้อาวุธมีดแทงกันบริเวณริมถนนสายเอเซีย กม.65 ขาขึ้น ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง จึงรายงานให้ พ.ต.อ.นิวัฒน์ การสิทธิ์ ผกก.สภ.ไชโย ทราบ มีชายถูกอาวุธมีดแทงได้รับบาดเจ็บสาหัส ทางกลุ่มเพื่อนได้นำตัวส่งทำการรักษาที่โรงพยาบาล ไชโย ผู้ได้รับบาดเจ็บเสียเลือดมากเนื่องจากถูกแทงที่บริเวณ ลำคอ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ทราบชื่อผู้เสียชีวิตว่า นาย สุทธิพงศ์ ทวีจะกิจ อายุ 24 ปี
ส่วนผู้ก่อเหตุ ยืนรอมอบตัวอยู่ที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยมีดปลายแหลมยาวประมาณ 20 เซนติเมตรทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวน ที่ สภ.ไชโย ทราบชื่อต่อมาว่า นายกิตติธร พัฒนพันธ์ อายุ 24 ปี สาเหตุเบื้องต้น มีปากเสียงกันทางโทรศัพท์และนัดมาเจอกัน โดยผู้ก่อเหตุมาจาก กทม. นัดเจอกันที่บริเวณคลองหลวง 6 จังหวัดปทุมธานี ส่วนผู้เสียชีวิต มาจากอุทัยธานี ก่อนขึ้นรถเก๋งมากันทั้งหมด 6คน ขับไปตามทาง เคลียปัญหาคาใจ ก่อนจอดรถยนต์ ชกต่อยและแทงกันเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
นายกิตติธร พัฒนพันธ์ อายุ 24 ปี ผู้ก่อเหตุ เล่าให้ฟังว่า มีปัญหาคาใจกับเพื่อนเดินทางมาจากจังหวัดอุทัยธานี ส่วนตนเองมาจากกรุงเทพ แล้วจอดรถรอที่บริเวณปั๊มน้ำมัน คลอง6 ปทุมธานี ส่วนผู้เสียชีวิตมาด้วยกัน 6 คนแล้วขึ้นรถยนต์ไปเคลียปัญหาคาใจ กันมาระหว่างทาง แล้วจอดรถยนต์ชกต่อยกันซึ่งตนเองได้ใช้มีดที่นำติดตัวมาแทงผู้เสียชีวิตด้วยความโมโหแล้วยืนรอมอบตัวในที่เกิดเหตุ อ้างว่าสาเหตุที่ทะเลาะกันนั้นเกิดจากการดูถูกและข่มขู่ว่าจะไปปาของใส่ที่บ้าน
ด้าน ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการสอบสวนขยายผลและพยานหลักฐาน รวมทั้งเพื่อนที่มากันในรถยนต์ มาสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการทะเลาะวิวาทและใช้อาวุธมีดแทงจนทำให้ มีผู้เสียชีวิตที่แท้จริง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนผู้เสียชีวิตนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้ทางเจ้าหน้าที่สมคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทอง ส่งศพไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตที่แท้จริงตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป