ชาวบ้านยังใช้ชีวิตปกติหลังทหารกัมพูชายิงปืน ค. ทำทหารบาดเจ็บที่ช่องบก

อุบลราชธานี-ชาวบ้านยังคงใช้ชีวิตตามปกติ หลังกัมพูชายิงปืน ค.ใส่เนิน 469 ช่องบก ทำให้จ่าสิบเอกได้รับบาดเจ็บ 1 ราย เผยพร้อมอพยพทันทีที่ทางการประกาศ
จากกรณีที่กองทัพภาคที่ 2 มีการรายงานเหตุทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืน ค.ที่ทางฝั่งกัมพูชายิงเข้ามาบริเวณเนิน 469 ช่องบก อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เมื่อช่วงเช้าวันนี้ ทำให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บ 1 นาย คือ จ.ส.อ.ปรัชญา พิลาชัย ตำแหน่งผู้บังคับหมวดปืนเล็กที่ 1 กองร้อยทหารราบ 6021 (RDF) ได้บาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดที่บริเวณแขนขวา แต่อาการไม่สาหัส เจ้าหน้าที่เสนารักษ์นำตัวส่งโรงพยาบาลสนามและส่งต่อไปยังโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจความเคลื่อนไหวบริเวณ บ้านโนนสูง ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ชาวบ้านในพื้นที่ยังคงใช้ชีวิตตามปกติ มีการรวมตัวกันพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้า แต่ยังไม่มีคำสั่งให้อพยพ แต่ชาวบ้านก็มีการเตรียมความพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ทันทีเมื่อได้รับคำสั่ง
นางสาวอาภาภรณ์ วิลานันท์ ชาวบ้านโนนสูงกล่าวว่า เมื่อช่วงเช้าได้ยินเสียง ระเบิด 1 ครั้ง แต่ก็ใช้ชีวิตปกติ เพราะยังไม่รู้เป็นเสียงระเบิดหรือไม่ จนกระทั่งมาเปิดดูโซเซียลถึงรู้ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้น ตอนนี้ รอฟังคำสั่งจากทางการถ้าให้อพยพก็ต้องอพยพ แต่ในหมู่บ้านขณะนี้ ยังปกติ แต่ก็ได้เตรียมพร้อมโดยเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าไว้ก่อน
“ส่วนจะมีการปะทะรอบที่ 3 หรือไม่ ตนก็คิดว่าน่าจะมี ซึ่งฝั่งเขมรบอกว่าเป็นปืนลั่นตนไม่เชื่อ ถ้ามีรอบ 3 ก็อยากให้มีจบๆไป เพราะเคยขึ้นไปหาเก็บเห็ดก็ทำไม่ได้”นางสาวอาภาภรณ์กล่าว