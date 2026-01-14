“นภาดา“ร่วมรณรงค์ประชามติแก้รธน. 60 เหตุไม่ยึดโยงประชาชน จี้ถึงเวลาสร้างกติกาใหม่

ผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์ พท.ลุยพระราม 8 รณรงค์ประชามติแก้รัฐธรรมนูญ ปี60
ชี้ไม่ยึดโยงประชาชน โดยเฉพาะที่มาของ สว. และองค์กรอิสระ เชิญชวนคนไทยใช้สิทธิ 8 ก.พ. 69 ตัดสินอนาคตกติกาหลักของประเทศ
วันนี้ (14 ม.ค. 2569) น.ส. นภาดา เพ็ชร์จินดา ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 บริเวณสะพานพระราม 8 หลังสังเกตเห็นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีความเคลื่อนไหวของนักวิชาการอิสระ นักเขียนรางวัลซีไรต์ และบางกลุ่มบุคคล ที่ออกมาแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในช่วงเวลาเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญ
น.ส.นภาดากล่าวว่า ย้อนกลับไปกว่า 20 ปีก่อน ในช่วงรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 หรือที่เรียกว่า “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” สังคมไทยมีความตื่นตัวอย่างมาก เนื่องจากเป็นกติกาหลักที่มาจากการยกร่างของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) และมีการรณรงค์จากหลายภาคส่วนในสังคม แม้ในขณะนั้นจะมีพรรคการเมืองบางพรรคคัดค้าน แต่ท้ายที่สุดก็ไม่อาจต้านกระแสความต้องการของประชาชนได้
อย่างไรก็ตามภายหลังการรัฐประหารในปี 2549 และ 2557 ทำให้มีรัฐธรรมนูญใหม่เกิดขึ้นอีกสองฉบับ ซึ่ง น.ส.นภาดาเห็นว่า ยังไม่ใช่กฎหมายสูงสุดที่สะท้อนเจตจำนงของประชาชนอย่างแท้จริง โดยพรรคเพื่อไทยมีจุดยืนสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน โดยไม่แก้ไขหมวด 1 และหมวด 2 แต่เห็นควรปรับแก้หลายหมวด หลายมาตรา เพื่อให้เป็นกติกาที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และไม่เห็นด้วยกับกติกาบางประการที่คณะผู้ยึดอำนาจเมื่อปี 2557 วางไว้ โดยเฉพาะที่มาของสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ซึ่งไม่ยึดโยงกับประชาชน และส่งผลต่อปัญหาการทำงานขององค์กรอิสระที่อาจไม่เป็นอิสระอย่างแท้จริง
น.ส.นภาดากล่าวว่า ตนเริ่มทำงานการเมืองในปี 2562 ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งมาจากการยกร่างของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยในช่วงแรกมีการปิดกั้นการแสดงออกของประชาชน แม้ต่อมาจะมีการแก้ไขบางส่วน แต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด ทั้งที่มีการบังคับใช้มากว่า 5 ปี และทุกฝ่ายต่างเรียนรู้แล้วว่ามาตราใดควรได้รับการปรับปรุง
น.ส.นภาดากล่าวด้วยว่า การเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญเคยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว แต่ต้องสะดุดลงจากการยุบสภาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมา ทำให้กระบวนการต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
“แม้ทุกอย่างจะต้องนับหนึ่งใหม่ แต่พวกเรายังมีความหวัง เพราะวันที่ 8 ก.พ.นี้ คนไทยจะได้ใช้สิทธิเลือกอนาคตประเทศ ผ่านการลงคะแนน 3 บัตร คือ บัตรเลือก สส.เขต บัตรเลือก สส.บัญชีรายชื่อ และบัตรประชามติ เพื่อถามประชาชนทั่วประเทศว่าเห็นชอบให้แก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ จะยอมเดินหน้าต่อบนสารตั้งต้นที่ผิด หรือจะพอแค่นี้” น.ส.นภาดากล่าว