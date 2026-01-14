"วิมล ไทรนิ่มนวล" ชี้เป้า "ศัตรูภูมิใจไทย" คือตัวเอง! หลังประกาศแก้รัฐธรรมนูญทำฐานเสียงระส่ำ

"วิมล ไทรนิ่มนวล" นักเขียนรางวัลซีไรต์ วิเคราะห์สถานการณ์การเมือง ชี้พรรคภูมิใจไทยกำลังเจอศึกหนักจากภายใน หลัง "อนุทิน" ประกาศหนุนร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ทำเอาฐานเสียงกลุ่ม 'เลือกอย่างมียุทธศาสตร์' ระส่ำระส่าย เหตุหวั่นกระทบมาตราสำคัญเกี่ยวกับสถาบันฯ และการตรวจสอบจริยธรรมนักการเมือง เตือนหากคะแนนเสียงแตกกระจายเป็นเบี้ยหัวแตก อาจเป็นการเปิดทางสะดวกให้ "พรรคประชาชน" แลนด์สไลด์เข้าวินในการเลือกตั้งครั้งหน้า
เมื่อวันที่ 13 ม.ค. นายวิมล ไทรนิ่มนวล นักเขียนรางวัลซีไรต์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความกล่าวถึงพรรคภูมิใจไทยที่เคยมีคะแนนนิยมพุ่งสูงขึ้นจากการรณรงค์ให้ประชาชน "เลือกอย่างมียุทธศาสตร์"กำลังเผชิญกับวิกฤตความเชื่อมั่นอย่างหนัก หลังจากที่คุณอนุทิน ชาญวีรกูล ประกาศสนับสนุนการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ พร้อมเผยผลกระทบว่าหากผู้สลับไปเลือกพรรคที่ตนรักแทนการเลือกพรรคภูมิใจไทย จะทำให้คะแนนเสียงแตกกระจาย (เบี้ยหัวแตก) ซึ่งสถานการณ์นี้จะกลายเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้ พรรคประชาชน มีโอกาสชนะการเลือกตั้งสูงขึ้นทันที ทั้งนี้ นายวิมล ได้ระบุข้อความว่า
"ศัตรูของพรรคภูมิใจไทย
หลังยุบสภา คะแนนพรรคภูมิใจไทยดีขึ้นทุกวัน พร้อมกับกระแส "เลือกอย่างมียุทธศาสตร์" คือเลือกพรรคที่มีคะแนนที่นำที่สุด ซึ่งก็คือเลือกพรรคภูมิใจไทย
เสียงสนับสนุนของพรรคภูมิใจไทยดีวันดีคืน จนตีเสมอกับพรรคส้ม และเชื่อว่าจะแซงได้ในวันเลือกตั้ง แต่ทันทีคุณอนุทินประกาศว่าเห็นด้วยที่จะจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ก็เกิดการระส่ำสายในการเลือกแบบยุทธศาสตร์ทันที เพราะกังวลเรื่อง "มาตราที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์" ที่จะถูกพลิกแพลง รวมถึง "มาตราที่เกี่ยวกับองค์กรอิสระกับจริยรรม" ที่จะถูกทำให้อ่อนแอหรืออยู่ภายใต้อำนาจของนักการเมือง เพราะตัวสร้างปัญหาให้ประเทศชาติมากที่สุดก็คือนักการเมือง พวกเขาจึงต้องการปิดกั้น-กดทับองค์กรอิสระไว้ และตัดเรื่องจริยธรรมออก หรือทำให้ควบคุมได้
แม้คุณนิกร จำนงค์จะออกมาอธิบายการประกาศของคุณอนุทินพร้อมยกเหตุผลมากมาย แต่ก็ไม่ช่วยให้ความมั่นใจของคนส่วนมากต่อพรรคภูมิใจไทยดีขึ้น โดยเฉพาะคนที่ "ไม่ต้องการแก้รัฐธรรมนูญ" และ "ต้องการให้แก้รายมาตรา" ซึ่งประหยัดงบประมาณมหาศาล
แต่ก็มีคนที่พยายามเข้าใจคุณอนุทินและมองหาผลงานของเขา ไม่เพียงผู้คนที่ต้องการเลือกแบบยุทธศาสตร์ระส่ำระส่าย แต่ยังมีคนจำนวนมากเปลี่ยนใจไปเลือกพรรคที่ตนรัก เพราะความลังเล สงสัย ไม่แน่ใจพรรคภูมิใจไทย และนักการเมืองที่อยากจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่
ถ้าคนที่ต้องการเลือกแบบยุทธศาสตร์เปลี่ยนใจไปหาพรรคที่ตนรักมากขึ้น คะแนนเสียงจะเป็นเบี้ยหัวแตก และจะสูญเสียคะแนนเล็ก ๆน้อย ๆไปโดยเปล่าประโยชน์ ถ้าเป็นอย่างนี้ พรรคประชาชนมาแน่! แต่อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด!"