"ชวน" หวังปชป.ได้ปาร์ตี้ลิสต์เพิ่มรับเขตยาก สร้างกระแสใต้ฝ่ากระสุนเลือกคนไม่โกงไม่สิ้นชาติ โยนหน.จับขั้ว

ผู้อาวุโสปชป. หวังได้สส.ปาร์ตี้ลิสต์เพิ่ม รับตรงๆปักธงสส.เขตเพิ่มยาก กำชับผู้สมัครสส.ปราศรัยให้ปชช.รู้ความจริงผลงานประชาธิปัตย์ หวังสร้างกระแสฝากกระสุนคู่แข่งภาคใต้ ปลุกหนุนเลือกคนไม่โกงกิน-ไม่สิ้นชาติ ให้หัวหน้าตัดสินใจจับขั้วกับใคร
วันนี้ (28ธ.ค.) เมื่อเวลา 07.30น. ที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม. นายชวน หลีกภัย อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ ให้สัมภาษณ์ถึง กระแสวิพากษ์วิจารณ์การเลือกตั้งครั้งนี้มีการใช้เงินมากเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจประชาชนจึงยอมใช้สิทธิ์ขายเสียงกัน ว่า ยอมรับว่าปัญหาเศรษฐกิจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประชาชนในภาคใต้ มีปัญหาเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ไม่ต่างจากภาคอื่นๆ ซึ่งทำให้ประชาชนเห็นว่าได้เงินมา 500 บาท หรือ 1500 บาทก็มีส่วนช่วยเลี้ยงปากทองได้ ตนจึงอยากขอร้องประชาชนว่า ถ้าทุกคนรักประชาธิปไตยจริงๆ ต้องช่วยกันต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง แล้วเราจะได้นักการเมืองที่ไม่ทุจริตคอรัปชั่น และบ้านเมืองจะดีขึ้น
เมื่อถามว่าพรรคประชาธิปัตย์ถูกมองว่ามีทุนน้อย ในการเลือกตั้งครั้งนี้และจะสามารถฝ่ากระสุนของพรรคต่างๆได้อย่างไร นายชวนกล่าวว่า ตนหวังว่า พรรคประชาธิปัตย์ จะได้สส.บัญชีรายชื่อเพิ่มขึ้น ซึ่งเดิมเราได้3 คน แต่สำหรับครั้งนี้เราคิดว่าจะไม่ได้แค่ 4 คน
“ ส่วนจะได้เพิ่มเท่าไหร่ผมเท่าไรไม่แน่ใจ แต่จำนวนสส.เขตคงยาก ผมยังได้พูดกับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยว่า คนที่เด่นๆ ที่เราอยากให้มาเป็นผู้สมัครเขาถามว่าจะให้เงินเขาเท่าไหร่ เขาถามแบบนี้ก็จบเพราะเป็นเรื่องยาก ดังนั้นเรื่องจำนวนสส.เขตก็ไม่ง่าย พวกเราทุกต้องช่วยกัน แต่สส.บัญชีรายชื่อ ผมอยากขอพี่น้องประชาชนทั่วประเทศอีกครั้ง ขอให้สนับสนุนพรรคการเมืองที่ไม่โกง ไม่กิน ไม่สิ้นชาติ และจะทำให้บ้านเมืองเราดีขึ้น ด้วยการเมืองที่ดี ซึ่งนี่เป็นภาคปฏิบัติไม่ใช่เป็นแค่คำพูด”นายชวน กล่าว
เมื่อถามว่าสนามเลือกตั้งภาคใต้พรรคประชาธิปัตย์ต้องสู้กับศิษย์เก่าหลายคนที่ย้ายไปพรรคอื่นจะถือว่าพรรคประชาธิปัตย์เจอศึกหนักมากขึ้นหรือไม่ นายชวน กล่าวว่า ตนได้ย้ำกับผู้สมัครของพรรคทุกคนว่า เวลาขึ้นปราศรัยขอให้พูดความจริง เพราะการหาเสียงในช่วง 40 วันหลังจากนี้ แค่เดินลงพื้นที่ไม่เพียงพอ จึงต้องเน้นการปราศรัยให้ประชาชนรู้ความจริงคืออะไร และอะไรบ้างที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นคนผลักดันจริงๆ เมื่อประชาชนรู้ก็จะสนับสนุนเรา และรณรงค์ให้ประชาชนต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ซึ่งตนเคยทำสำเร็จมาแล้วในอดีตที่เคยปราศรัยเน้นย้ำกับประชาชนในภาคใต้ว่ารัฐบาลพรรคไทยรักไทยเลือกปฏิบัติกับคนภาคใต้ ซึ่งครั้งนั้นทำให้พรรคไทยรักไทยไม่ได้สส.ในภาคใต้เลยแม้แต่คนเดียว
เมื่อถามว่า หลังการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีโอกาสที่พรรคประชาธิปัตย์จะจับมือกับพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลหรือไม่ นายชวน กล่าวว่า ให้หัวหน้าพรรคเป็นคนตัดสินใจ ขณะเดียวกัน พรรคการเมืองหลายพรรคก็คงคิดว่าเขาร่วมมือกับใครก็ได้แต่ สำหรับพรรคประชาธิปัตย์หัวหน้าพรรคแสดงจุดยืนชัดเจนแล้ว จะไม่ร่วมกับคนที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ ซึ่งก่อนที่หัวหน้าพรรคออกมาพูดอย่างนั้น เขาได้ไปค้นหาข้อมูลจากคนที่ร้องเรียนเรื่องดังกล่าว
เมื่อถามอีกว่าแสดงว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ปิดโอกาสที่จะจับมือกับพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่ นายชวน กล่าวว่า เรื่องนี้คงต้องไปถามพรรคเพื่อไทย และตนไม่สามารถตอบแทนหัวหน้าพรรคได้