'วิมล ไทรนิ่มนวล' โพสต์จี้ 'กัน จอมพลัง' เคลียร์ให้ชัด ปมตั้งมูลนิธิ ท่ามกลางเสียงวิจารณ์สนั่นโซเชียล

"กัน จอมพลัง" ชี้แจงไม่ได้เป็นผู้จัดตั้งและประธาน แค่ให้ยืมชื่อตั้งมูลนิธิ รับตำแหน่ง "ที่ปรึกษา" แทน! ท่ามกลางกระแสวิจารณ์สนั่นโซเชียล ล่าสุด "วิมล ไทรนิ่มนวล" นักเขียนรางวัลซีไรต์ โพสต์ข้อความถึงปมดังกล่าว จี้ "กัน จอมพลัง" เคลียร์ให้ชัด "ตรงไปตรงมา เป็นทางการ" ชี้ "ไม่ใช่เรื่องทำดียากนักหนา"
จากกรณี ประเด็นดรามามูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ หลัง“กัน จอมพลัง” ออกมาชี้แจงผ่านรายการลุยชนข่าว ว่าตนเองไม่ได้เป็นผู้จัดตั้งหรือประธานของมูลนิธิกัน จอมพลังช่วยสู้ แค่ให้ยืมชื่อตั้งมูลนิธิ และรับหน้าที่ที่ปรึกษา โดยประธานตัวจริงคือรุ่นน้องคนนึง ที่มีความสามารถ จนมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาร่วมวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมาก
ล่าสุด วันนี้ (23 ต.ค.) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "วิมล ไทรนิ่มนวล" นักเขียนรางวัลซีไรต์ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิคุณกัน จอมพลัง ระบุ
"เรื่องคุณกัน จอมพลัง ตอนนี้เป็นเรื่องมูลนิธิ เคลียร์ให้ชัดเจน ตรงไปตรงมา เป็นทางการ ไม่ใช่เรื่องทำดียากนักหนา ผู้คนเห็นแล้วว่าทำดี"