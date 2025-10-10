“วิมล ไทรนิ่มนวล” ตอกแรง! มนุษย์ถูกลัทธิการเมืองครอบงำ เป็นเพียง “ร่างทรง” ของอุดมการณ์

“วิมล ไทรนิ่มนวล” นักประพันธ์รางวัลซีไรต์ โพสต์เฟซบุ๊กสะท้อนความจริงอันเจ็บปวดของสังคมไทย ระบุมนุษย์จำนวนมากยอมเป็น “ร่างทรง” ของลัทธิการเมือง เชื่อในอุดมการณ์ที่ตนไม่เคยเห็น จนสูญเสียความเป็นมนุษย์ กลายเป็นเพียงหุ่นยนต์ที่ถูกควบคุมด้วยศรัทธาอันบิดเบือน
วันนี้ (9 ต.ค.) เฟซบุ๊ก “วิมล ไทรนิ่มนวล”
นักประพันธ์ที่มีผลงานในหลายแนว และมีนวนิยายที่ได้รับรางวัลซีไรต์ ได้โพสต์ข้อความ ระบุว่า "โศกนาฏกรรมของร่างทรง"ความจริงอยู่ตรงหน้าแม้มองเห็นแต่ไม่เชื่อตัวเอง กลับเชื่อลัทธิการเมืองจากแดนไกลที่ตนไม่เคยเห็น ยอมรับและเทิดทูนไว้ในหัวของตน นั่นคือตนได้ยอมเอาชีวิตของตนเป็น "ร่างทรง" ของ "องค์" ลัทธิทางการเมือง
ชีวิตของตนจึงไม่ได้เป็นของตน หากแต่เป็นชีวิตขององค์ลัทธิการเมือง และองค์แห่งลัทธินั้นเองที่กำกับชีวิตของตนให้เป็นไปตามอำนาจของมัน ซึ่งก็ล้วนตายหรือติดคุก แม้มีชีวิตอยู่ก็ทุกข์ สิ่งเดียวที่เยียวยาและปลุกพลังของตนได้ก็คือ "ความเขื่อ" ที่ว่าตนมีอุดมการณ์อันสูงส่ง และเสียสละอย่างยิ่งใหญ่แก่ประชาชนผู้ทนทุกข์และถูกกดขี่ ซึ่งก็เป็นการหลอกลวงขององค์ลัทธิการเมืองนั่นเอง
ชีวิตทั้งชีวิตที่เกิดมาจึงไม่ได้เป็น-ไม่ได้มีชีวิตจริง แต่เป็นชีวิตปลอมเหมือนหุ่นยนต์ที่ถูกตั้งโปรแกรม ตลอดเส้นทางของชีวิต ตลอดเส้นทางของประวัติศาสตร์ จึงทับซ้อนกันด้วยศพ เลือดและน้ำตา และมันทอดยาวออกไปในอนาคตไม่มีวันสิ้นสุด เพราะองค์ลัทธิการเมืองนั้นถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น น่าเสียดายที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ แต่กลับทิ้งความเป็นมนุษย์ของตน ไปเป็นแค่ร่างทรง แค่หุ่นยนต์”