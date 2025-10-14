“สะถิระ“ไม่ขัดแก้ รธน.แต่ถามใครได้ประโยชน์ มอง ปัญหาอยู่ที่คนใช้ ไม่ใช่ กม.ชี้ องค์กรอิสระควรยึดโยง ปชช.พร้อมย้ำ งบประชามติต้องใช้ให้คุ้มค่า

วันนี้( 14 ต.ค.) ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งเสนอโดย 3 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคประชาชน พรรคภูมิใจไทย และพรรคเพื่อไทย นายสะถิระ เผือกประพันธ์ สส.ชลบุรี พรรคกล้าธรรม (กธ.) กล่าวอภิปรายว่า ตนไม่ได้ติดขัดกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่สิ่งที่อยากตั้งข้อสังเกตคือ ปัญหาอยู่ที่รัฐธรรมนูญ หรือผู้นำไปใช้กันแน่ เพราะตั้งแต่ฉบับแรกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 จนถึงปัจจุบัน เรามีรัฐธรรมนูญแล้วถึง 20 ฉบับ และกำลังจะมีฉบับที่ 21 ในเร็ว ๆ นี้ ทุกครั้งที่มีปัญหา เราจึงค่อยแก้ไข ทำไมเราไม่คิดล่วงหน้าและแก้ไขให้ครอบคลุมอนาคต โดยเฉพาะเยาวชนที่จะต้องอยู่กับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกหลายสิบปี
นายสะถิระ กล่าวต่อว่า ประเด็นที่มาขององค์กรอิสระ ตนอยากตั้งข้อสังเกตว่า ทุกครั้งที่มีคำวินิจฉัยขององค์กรอิสระ มักจะมีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เหตุผลสำคัญคือ องค์กรเหล่านี้ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชน เพราะประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการเลือกหรือแต่งตั้ง ดังนั้นในอนาคต ควรทำให้องค์กรอิสระมีที่มาที่ประชาชนยอมรับได้ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึ้น
ส่วนประเด็นเรื่องการทำประชามติ นายสะถิระ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะทำให้ประชาชนเข้าใจได้อย่างไรว่า พวกเขาได้อะไรจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในการทำประชามติปี 2560 ตนเชื่อว่า มีประชาชนมากกว่าร้อยละ 50 ที่ไม่เข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง ดังนั้น ในการทำประชามติครั้งต่อไป ควรเน้นการสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนมากที่สุด นอกจากนี้ในส่วนของงบประมาณที่จะต้องนำมาใช้ในการทำประชามติหรือจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ซึ่งมาจากภาษีของประชาชน ไม่ต่ำกว่าพันล้านบาท อย่างครั้งที่แล้วใช้งบประมาณกว่า 1,600 ล้านบาท ขณะที่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยหลายพื้นที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา ดังนั้นงบประมาณที่ใช้ต้องคุ้มค่า และรัฐธรรมนูญที่ได้ต้องเป็นที่ยอมรับของประชาชนอย่างแท้จริง
”สิ่งที่ประชาชนสงสัยมากที่สุดคือ เราจะแก้รัฐธรรมนูญแบบใด และใครจะได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และทุกอาชีพ ควรต้องเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด ผมขอฝากไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญ และสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญในอนาคตว่า ขอให้แก้ไขอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก แก้อย่างไรไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน และแก้อย่างไรให้ประชาชนมีกิน มีใช้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน“นายสะถิระ กล่าว