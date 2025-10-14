สภาอภิปรายร่างแก้ รธน.วันแรก 12 ชั่วโมง เสียงส่วนใหญ่ห้ามแตะหมวด 1-2 ถกต่อพรุ่งนี้ 9 โมง

รัฐสภาถกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวันแรก 12 ชั่วโมง เสียงส่วนใหญ่ลั่นห้ามแตะหมวด 1-2 นัดประชุมใหม่ 15 ต.ค. 9 โมง
เมื่อวันที่ 14 ต.ค. ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ …) พ.ศ. … มาตรา 256 แก้ไขเพิ่มเติม 15/1 เพื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งมีทั้งหมด 3 ฉบับ ของพรรคประชาชน (ปชน.) เพื่อไทย (พท.) และ ภูมิใจไทย (ภท.) เริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น. จนถึงเวลา 21.45 น.
ทั้งนี้ สมาชิกรัฐสภา ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ควรเปิดกว้างให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด เพื่อให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอย่างแท้จริง เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี 2540 ขณะเดียวกัน ในส่วนของสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ก็ควรคัดบุคคลและเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนยกร่าง โดยสมาชิกรัฐสภาต่างยืนยันว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะไม่มีการแตะหมวด 1 หมวด 2
จากนั้น นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้สั่งพักการประชุมในเวลา 21.45 น. และนัดประชุมอีกครั้งในวันที่ 15 ต.ค. เวลา 09.00 น. รวมเวลาอภิปรายในวันแรก 12 ชั่วโมง.