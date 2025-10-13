“จุรินทร์” จี้รัฐบาลแสดงจุดยืนให้ชัด ร่างแก้ไข รธน.ต้องไม่แตะหมวด 1-หมวด 2

“จุรินทร์” จี้รัฐบาล ต้องแสดงจุดยืนให้ชัดเจนต่อร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่าจะไม่แก้หมวด 1 หมวด 2 ย้ำ ปชป.ยึดถือมาตลอดต้องไม่แตะ 2 หมวดนี้
วันที่ 13 ต.ค.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แสดงความเห็นต่อการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 เพื่อจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ ซึ่งจะมีการพิจารณาในวันที่ 14–15 ตุลาคมนี้ โดยมีร่างเสนอรวม 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างของพรรคเพื่อไทย พรรคประชาชน และร่างของพรรคภูมิใจไทยร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลว่า ทั้ง 3 ร่างมีความแตกต่างกันในส่วนของจำนวนและที่มาของ ส.ส.ร. แต่ไม่ว่าร่างใดก็ต้องยึดตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งระบุว่า ส.ส.ร.จะต้องไม่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน พร้อมทั้งย้ำว่าตนได้ตั้งคำถามเรื่องนี้ไว้แล้วตั้งแต่วันที่รัฐบาลแถลงนโยบาย ว่า หากมีร่างใดอนุญาตให้ยกร่างรัฐธรรมนูญโดย “ไม่ห้ามแตะหมวด 1 และหมวด 2” ซึ่งว่าด้วยรูปแบบของรัฐ และสถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐบาลจะมีจุดยืนอย่างไร
“ครั้งนั้นผมถามในสภา แต่ไม่ได้รับคำตอบตรงประเด็น เพราะรัฐบาลตอบในเรื่องอื่น วันนี้จึงอยากถามอีกครั้งว่ารัฐบาลจะโหวตรับร่างใด โดยเฉพาะร่างที่ไม่ได้ห้ามแตะหมวด 1–2 รัฐบาลต้องแสดงจุดยืนให้ชัดเจน เพราะเป็นหลักการที่หลายพรรค รวมถึงพรรคประชาธิปัตย์ ยึดถือมาโดยตลอด ว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทำได้ แต่ต้องไม่แตะหมวดดังกล่าว” นายจุรินทร์กล่าว
อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่า ในการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวันพรุ่งนี้ พรรคประชาธิปัตย์ได้รับจัดสรรเวลาอภิปรายประมาณ 40–45 นาที และตนจะเป็นหนึ่งในผู้ร่วมอภิปราย โดยจะใช้เวลาเพียงสั้น ๆ เพื่อย้ำจุดยืนของพรรค และขอคำตอบที่ชัดเจนจากรัฐบาลต่อประเด็นสำคัญนี้