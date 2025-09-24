‘ภูมิใจไทย‘ ยื่นร่างแก้ รธน.ฉบับพรรคร่วมฯ พิสูจน์ทำตาม MOA "วันนอร์" นัดวิป 3 ฝ่ายถก 25 ก.ย.นี้

‘ภูมิใจไทย‘ ยื่นร่างแก้ รธน.มาตรา 256 ฉบับพรรคร่วมรัฐบาล พิสูจน์ทำตาม MOA รอประธานสภาฯ บรรจุวาระพิจารณา ด้าน "วันนอร์" นัดวิป 3 ฝ่ายถก 25 ก.ย.นี้
เมื่อเวลา 11.40 น. พรรคภูมิใจไทย (ภท.) นำโดย น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี และนายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ต่อนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา
โดย น.ส.แนน กล่าวว่า พรรค ภท.และพรรคร่วมรัฐบาล จำนวน 100 คน ได้ลงชื่อและร่วมยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 หลังจากนี้ต้องรอการบรรจุวาระพิจารณา สำหรับเนื้อหาสาระคือกำหนดที่มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มีที่มา 2 ส่วนคือมาจากการเลือกโดยรัฐสภา และมาจากผู้เชี่ยวชาญ ด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ผู้มีประสบการณ์ยกร่างรัฐธรรมนูญ เชี่ยวชาญด้านการร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนจะยึดร่างแก้ไขของพรรคการเมืองใดเป็นหลักต้องหารือกันอีกครั้ง
เมื่อถามว่า นี่คือการแสดงการยืนยันว่าทําตาม MOA แน่นอนใช่หรือไม่ น.ส.แนน กล่าวว่า "ใช่ค่ะ พูดแล้วทํา"
ด้านนายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า ตนจะนำเอกสารร่างให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องตามขั้นตอนและกฎหมาย โดยในเวลา 14.00 น. วันที่ 25 กันยายน จะนัดประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎร (วิป) 3 ฝ่าย เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการกำหนดวันแถลงนโยบายของรัฐบาล เพราะแม้รัฐบาลมีความพร้อม ก็ต้องฟังวิปทุกฝ่ายให้เข้าใจตรง ไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาเรื่ององค์ประชุม
ดังนั้น ในวันที่ 25 กันยายน ก็จะได้ข้อสรุปทั้งหมดว่าจะประชุมวันไหนกี่วัน แบ่งฝ่ายละกี่ชั่วโมง แต่ก่อนการแถลงรัฐบาลต้องส่งเล่มเอกสารให้สมาชิกล่วงหน้า 3 วัน หากเป็นเรื่องด่วนมากและมีความจําเป็นจริงๆ ประธานสภาฯ อาจจะขอให้เหลือเพียงหนึ่งวันได้
นอกจากนี้จะมีการนำเรื่องการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เข้าสู่ที่ประชุมด้วยว่าจะกำหนดวันใดเป็นวันประชุม และจะนำร่างของพรรคการเมืองใดเป็นร่างหลัก