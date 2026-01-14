"พัทลุง" แชมป์ยอดใช้สิทธิ์ทั้งสมาชิกและนายกอบต. กว่าร้อยละ 80 สงขลา ตามมาไม่ห่าง

กกต.สรุปการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต. “พัทลุง” คว้าแชมป์ยอดใช้สิทธิ์ทั้งสมาชิกและนายก กว่าร้อยละ 80 สงขลา ตามมาไม่ห่าง
วันนี้ (14 ม.ค.) สำนักงานกกต. สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบต. และ สมาชิกสภา อบต. (อย่างไม่เป็นทางการ) ดังนี้ อบต. ที่จัดให้มีการเลือกตั้ง จำนวน 4,985 แห่ง เลือกตั้งนายก อบต. จำนวน 4,500 คน สมาชิกสภา อบต. จำนวน 52,544 เขตเลือกตั้ง รวม 53,143 คน
พบมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายก อบต. 16,075,164 คน คิดเป็นร้อยละ 70.46 จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 22,814,030 คน
มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. 17,592,239 คน คิดเป็นร้อยละ 69.89 จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 25,170,136 คน โดยจังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก อบต. มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
1. พัทลุง คิดเป็นร้อยละ 81.62
2. สงขลา คิดเป็นร้อยละ 80.12
3. สุราษฎร์ธานี คิดเป็นร้อยละ 79.52
4. สระบุรี คิดเป็นร้อยละ 79.29
5. พระนครศรีอยุธยา คิดเป็นร้อยละ 78.83
และจังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
1. พัทลุง คิดเป็นร้อยละ 81.61
2. มหาสารคาม คิดเป็นร้อยละ 81.23
3. สงขลา คิดเป็นร้อยละ 79.83
4. สุราษฎร์ธานี คิดเป็นร้อยละ 79.70
5. เพชรบุรี คิดเป็นร้อยละ 78.94