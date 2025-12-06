กกต.สรุปปิดรับสมัคร ส.บต.-นายก อบต.5 วัน รวม 102,300 คน - 4 จว.ใต้น้ำท่วมเปิดรับสมัคร 8-12 ธ.ค.

กกต.สรุปปิดรับสมัคร อบต.5 วัน มีผู้สมัครสมาชิกสภาและนายก อบต.รวม 102,300 คน ส่วน 4 จว.ใต้ที่ประสบเหตุน้ำท่วมเปิดรับสมัคร 8-12 ธ.ค.
วันนี้(6ธ.ค.)สำนักงาน กกต.สรุปผลการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งในการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 -5 ธ.ค.68 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด และได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วนั้น มีผู้สมัครสมาชิกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 5 วันรวมทั้งสิ้น 102,300 คน แบ่งเป็น นายก อบต.8,603 คน สมาชิกสภา อบต. 93,697คน
โดยจังหวัดที่มียอดผู้มายื่นหลักฐานสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมกันมากที่สุด ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค.68 ได้แก่ นครราชสีมา 5,997 คน / ศรีสะเกษ 4,481 คน/อุบลราชธานี 3,901 คน/สุรินทร์ 3,896 คน/ขอนแก่น 2,814 คน
ขณะที่จ.สตูล ปัตตานี นราธิวาส สงขลา ซึ่งประสบภัยน้ำท่วมก่อนหน้านี้ กกต.ได้เลื่อนการรับสมัครจากวันที่ 1-5 ธ.ค. เป็น 8-12 ธ.ค.
ทั้งนี้ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 69 โดยผู้สนใจ หากต้องการทราบรายละเอียดสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect go th หรือ Application Smart Vote หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริการสายด่วน 1444