กกต.เคาะแผนเลือกตั้ง ส.อบต.-นายก อบต.ที่ครบวาระ 27 พ.ย.นี้

กกต.เห็นชอบแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. ที่จะครบวาระ 27 พฤศจิกายนนี้ กำชับผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งศึกษารายละเอียดและเตรียมความพร้อม
วันนี้ ( 9 ต.ค.) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติเห็นชอบแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล กรณีครบวาระ โดยสมาชิกสภาอบต.และนายก อบต. ที่ได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 จะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568
โดยแผนการจัดการเลือกตั้งดังกล่าว กําหนดให้มีการประกาศรับสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2568 และกําหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 ทั้งนี้การกําหนดวันรับสมัครและวันเลือกตั้งเป็นอํานาจของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนตําบล โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้งต่อไป
สํานักงาน กกต. ขอเชิญชวนผู้ที่มีความประสงค์ จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก อบต. หรือเป็นนายก อบต. เตรียมความพร้อมล่วงหน้า โดยศึกษาคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ สมัคร รวมถึงขั้นตอนการสมัครรับเลือกตั้ง