กกต.เลื่อนรับสมัครเลือกตั้งนายก-ส.อบต. 4 จังหวัดอุทกภัย “สงขลา สตูล ปัตตานี และนราธิวาส”

กกต.เลื่อนวันรับสมัครเลือกตั้ง นายกและสมาชิก อบต. ในพื้นที่ 4 จังหวัด “สงขลา สตูล ปัตตานี และนราธิวาส” เนื่องจากเหตุอุทกภัย
วันนี้ ( 27 พ.ย.) สํานักงานกกต. ได้แจ้งให้สํานักงานกกต.ประจําจังหวัดประสานผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนตําบล ในพื้นที่ที่เกิดเหตุอุทกภัย ส่งผลให้ไม่สามารถดําเนินการรับสมัคร สมาชิกและนายก อบต. ตามแผนที่ กกต. เห็นชอบให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 1 – 5 ธันวาคมนี้ และกําหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 ให้เลื่อนวันรับสมัคร
โดยให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนตําบล ในพื้นที่ที่เกิดเหตุอุทกภัย ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตามมาตรา 12 แห่งพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในวันที่ 2 ธันวาคม 2568 และวันรับสมัครเป็นวันที่ 8 – 12 ธันวาคม 2568 ซึ่งในขณะนี้ มีจํานวน 4 จังหวัด ที่เลื่อนรับสมัครทั้งจังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส
ทั้งนี้ การประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและนายก องค์การบริหารส่วนตําบล อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนวันที่เสนอร่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง ได้ตามความเหมาะสม และให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด รายงานให้สํานักงาน กกต.ทราบ