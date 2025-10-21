ผอ.กกต.ลพบุรีเข้าให้กำลังใจปลัด อบต.โคกกระเทียม โดนรองเท้าแตะตบหน้าขณะจัดเลือกตั้ง

ผอ.สำนักงาน กกต.ลพบุรี เป็นตัวแทน กกต.เข้าให้กำลังใจ ปลัดอบต.โคกกระเทียม หลังถูกรองเท้าแตะตบหน้าขณะจัดเลือกตั้ง
วันนี้( 21 ต.ค.) นายขวัญเพชร ถนอมนาม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี เป็นผู้แทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง และเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าพบเพื่อให้กำลังใจ นางสาวโยษิตา จันทวงษ์ ปลัด อบต.โคกกะเทียม กรณีถูกทำร้ายร่างกายขณะปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568
ทั้งนี้ เหตุทำร้ายร่างกาย น.ส.โยษิตาเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ต.ค.ที่หน่วยเลือกตั้งศาลา "S M L" หมู่ 2 ตำบลโคก กระเทียม ขณะกำลังมีการเลือกตั้งนายก อบต.โคกกระเทียม แทนนายไพโรจน์ นุชประไพ อดีตนายก อบต.ที่ลาออกเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม โดย น.ส.โยษิตา ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งนายก อบต.กำลังพูดคุยสอบถามสาเหตุกับชายอายุ 21 ปี ที่พกโทรศัพท์มือถือเข้าไปถ่ายบัตรลงคะแนน แต่จู่ ๆ ก็ถูกนางจำเนียร อายุ 53 ปี เดินเข้ามาหาและถอดรองเท้าแตะตบเข้าที่ใบหน้าด้านซ้ายอย่างแรงโดยอ้างว่า "หมั่นไส้" ซึ่งต่อมา น.ส.โยษิตา ได้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล และเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนางจำเนียร โดยหลังแจ้งความมีรายงานว่า มีนักการเมืองในพื้นที่โทรศัพท์มาขอให้ถอนแจ้งความ แต่น.ส.โยษิตา ยืนยันจะดำเนินการตามกฎหมายและได้ร้องขอความคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลความปลอดภัย