กกต.เตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้งซ่อมสส.เขต 7 เชียงรายเพิ่มถอนชื่อได้ถึง 3 ก.ย. ก่อนเข้าคูหาใช้สิทธิ์ 14 ก.ย.
วันนี้ (21ส.ค.) สำนักงานกกต.แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง สส. จังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2568 เวลา 08.00 - 17.00 น.ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อตนเองได้จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน หรือเว็บไซต์ของ สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/engelection/หรือแอปพลิเคชั่น Smart Vote หากไม่พบชื่อหรือปรากฏชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านหรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิ เลือกตั้ง ให้ยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 ก.ย.68 โดยดำเนินการดังนี้
1. ยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในทะเบียนบ้าน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าตนหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งนั้น ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ มายื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ที่หน่วยเลือกตั้งนั้นตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบ
2. ยื่นคำร้องขอถอนชื่อบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในทะเบียนบ้าน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตน โดยที่บุคคลนั้น มิได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านนั้นยื่นคำร้องขอถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าว ออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่หน่วยเลือกตั้งนั้นตั้งอยู่ใน เขตรับผิดชอบ
สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 7 จ.เชียงราย ประกอบด้วย อำเภอแม่จัน (เฉพาะตำบลจันจว้าและตำบลจันจว้าใต้) อำเภอเชียงแสน อำเภอดอยหลวง อำเภอเชียงของ (เฉพาะตำบลครึ่ง ตำบลศรีดอนชัย ตำบลริมโขง ตำบลเวียง ตำบลสถาน และตำบลห้วยซ้อ) และอำเภอเวียงแก่น