กกต.เผย 36 สำนวนทุจริตเลือกสว.จ่อเข้าวาระประชุม คดีสส.ปี 66 วินิจฉัยหมดแล้ว เร่งสอบเลือกตั้งซ่อม 3 จว.

กกต.เผย 36 สำนวนทุจริตเลือกสว.จ่อเข้าวาระประชุมกกต. ส่วนคดีสส.ปี 66 เคลียร์หมด 378 คดี เล่นงานอาญา 5 คดี ส่งศาลฯฟัน 8 สำนวน เร่งเดินหน้าสอบร้องเลือกตั้งซ่อมพิษณุโลก 5 คดี นครศรีฯ 6 คดี ศรีสะเกษ 2 คดี
วันนี้ (18ส.ค.) สำนักงาน กกต.เปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและสำนวนเรื่องคัดค้านการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับอำเภอ จังหวัดและระดับประเทศ ซึ่งมีสำนวน 601 เรื่อง โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 555 เรื่อง แบ่งเป็นพิจารณาคำร้อง 277 เรื่อง สั่งไม่รับคำร้องหรือรวบรวมเป็นข้อมูล 143 เรื่อง และมี 132 เรื่องยกคำร้องหรือสั่งยุติเรื่อง และมีการสั่งนับคะแนนใหม่ 2 เรื่อง
ส่วนคำร้องที่มีการวินิจฉัยชี้ขาดสำนวน 278สำนวน แบ่งเป็นให้ยกคำร้อง 245 สำนวน โดยเป็นการสั่งระงับสิทธิ 2 สำนวน ดำเนินคดีอาญา 11 สำนวน ยื่นคำร้องต่อศาล 20 สำนวน
ขณะที่เรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ 46 เรื่อง แบ่งเป็นสั่งสืบสวน/ไต่สวน 4 เรื่อง และสำนักงาน กกต.เสนอสั่งไม่รับเรื่องหรือรายงานตรวจสอบ/รายงานตรวจมูลจำนวน 2 เรื่อง และมี 4 สำนวน ที่สำนักงาน กกต.สรุปสำนวน/จัดทำความเห็นต่อ เลขาธิการ กกต.หรือสั่งสอบเพิ่ม และอีก 36 สำนวน อยู่ระหว่างเสนอเข้าวาระการประชุม กกต.
ส่วนการดำเนินการพิจารณาคำร้องและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ในช่วงปี 2566-2568 โดยครอบคลุมการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 14 พ.ค.2566 และการเลือกตั้งซ่อมในจังหวัดพิษณุโลก นครศรีธรรมราช และศรีสะเกษนั้น ในส่วนการเลือกตั้งทั่วเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2566 สำนักงาน กกต. ได้ดำเนินการพิจารณาคำร้องและข้อร้องเรียนทั้งสิ้น 378 เรื่อง กกต.ได้วินิจฉัยชี้ขาดครบถ้วนทุกเรื่องแล้ว โดยแบ่งเป็น
1.การพิจารณาคำร้อง 251 เรื่อง สั่งไม่รับหรือรวบรวมเป็นข้อมูล 167 เรื่อง ,ไม่มีมูล สั่งยกคำร้อง หรือสั่งยุติเรื่อง 84 เรื่อง
2. วินิจฉัยชี้ขาดสำนวน 127 สำนวน ยกคำร้อง 114 สำนวน, ดำเนินคดีอาญา 5 สำนวน, ยื่นคำร้องต่อศาล 8 สำนวน
สำหรับการเลือกตั้ง สส. จังหวัดพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2567 ซึ่งกำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันที่ 15 ก.ย. 2567 สำนักงาน กกต. ได้รับคำร้องและข้อร้องเรียนทั้งสิ้น 5 เรื่อง แบ่งเป็น ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 เรื่อง โดยเป็นการพิจารณาสั่งรับไม่รับ, สั่งยกคำร้อง, รวมเรื่อง จำนวน 2 เรื่อง, วินิจฉัยชี้ขาดสำนวน โดยยกคำร้อง 1 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ 2 สำนวน สำนักงานกกต.สรุปสำนวนและจัดทำความเห็นต่อ เลขาธิการ กกต. 1 สำนวน , เตรียมเสนอสำนวนเข้าสู่การประชุมกกต. 1 สำนวน
ในส่วนการเลือกตั้งสส. จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 8 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2568 ซึ่งกำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันที่ 27 เม.ย. 2568 สำนักงาน กกต. ได้รับคำร้องและข้อร้องเรียนทั้งสิ้น 6 เรื่อง โดยทั้งหมดอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้เสนอสั่งไม่รับ รายงานตรวจสอบ หรือรายงาน ตรวจมูล 2 เรื่อง ,สรุปสำนวนและจัดทำความเห็นต่อเลขาธิการ กกต. 4 สำนวน
การเลือกตั้ง สส. จังหวัด ศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2568 ซึ่งกำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันที่ 10 ส.ค. 2568 แต่ กกต. ประจำเขตเลือกตั้งที่ 5 ได้ประกาศงดการ ออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเกิดสถานการณ์ภัยจาก กองกำลังภายนอกในพื้นที่อำเภอขุนหาญและอำเภอภู สิงห์ สำนักงาน กกต. ได้รับคำร้องและข้อร้องเรียนทั้ง สิ้น 2 เรื่อง โดยทั้งหมดอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจคำร้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือตรวจมูลกรณี 1 เรื่อง , สืบสวนหรือไต่สวน 1 สำนวน