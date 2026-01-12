กกต.เผยเลือก อบต.เรียบร้อยดี พบฉีกบัตร 19 ราย ใน14 จังหวัด อบต.ท่าชะมวง สงขลา ต้องเลือกตั้งใหม่ เหตุผู้สมัครแพ้โหวตโน

กกต.เผยเลือกตั้งนายก อบต.เรียบร้อยดี แต่พบฉีกบัตร 19 ราย ใน14 จังหวัด ส่วน อบต.ท่าชะมวง สงขลา ต้องเลือกตั้งใหม่ รอท้องถิ่นเสนอวันเข้ามา หลังพบคะแนนโหวตโนมากกว่าคะแนนผู้สมัคร มั่นใจ สถานการณ์ชายแดนไม่กระทบ 8 ก.พ. เหตุมีการเลื่อนเลือกตั้งนายก อบต.ในบางหน่วย
วันนี้(12ม.ค.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา ว่า ในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี แต่มีข้อสังเกตที่อาจเกิดข้อผิดพลาดจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เช่น การฉีกบัตรเลือกตั้งในพื้นที่ 14 จังหวัด รวม 19 ราย ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างเยอะ และควบคุมได้ยาก เพราะบัตรอยู่ในมือประชาชน แต่เมื่อดูรายละเอียดรายบุคคล อาจเกิดจากการชำรุดโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่สุดท้ายก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย และยังมีการถ่ายรูปบัตรด้วย ซึ่งกฎหมายได้มีข้อห้ามไว้ เพราะเป็นการลงคะแนนโดยลับ
นอกจากนี้ ยังมีข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจาก กกต. เช่น พระสงฆ์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ทำให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เกิดความสับสน จึงมีพระสงฆ์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 1 รูป
ทั้งนี้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่จะเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป (สส.) ล่วงหน้า และวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่จะเป็นวันเลือกตั้งจริง จะต้องมีการซักซ้อมก่อน เพื่อไม่ให้เหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีก เบื้องต้นจะมีการซักซ้อม และจำลองเหตุการณ์ในหน่วยเลือกตั้ง ในวันที่ 15 มกราคมนี้ จึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้ร่วมกันไปติดตามทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ
นายแสวง ยังกล่าวถึงกรณีที่ นายกอบต. ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา มีคะแนนไม่ประสงค์ลงคะแนน มากกว่าคะแนนผู้สมัคร ว่า จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ และผู้สมัครจะต้องมาลงสมัครใหม่ แต่ผู้สมัครคนเดิมจะไม่สามารถลงได้ ซึ่งนี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าประชาชนเป็นคนกำหนด อำนาจอยู่ที่ประชาชน
โดยการเลือกตั้งครั้งใหม่ท้องถิ่นจะเป็นผู้เสนอวันเลือกตั้งใหม่เข้ามา เบื้องต้นมีเหตุลักษณะนี้ปรากฏเพียงแค่ที่เดียว ส่วนที่ จ.อ่างทอง ยังไม่ได้รตรวจสอบ ว่า มีเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นหรือไม่
ส่วนกรณีที่ จ.ศรีสะเกษ มีการเลื่อนวันเลือกตั้ง นายกอบต. ในบางหน่วยนั้น จะสามารถนำมาปรับใช้กับวันเลือกตั้งทั่วไปได้หรือไม่ หากสถานการณ์ยังไม่ปกติ นายแสวง กล่าวว่า การเลือกตั้ง อบต.ที่ จ.ศรีสะเกษ กกต. สามารถจัดการเลือกตั้งในที่ 11 มกราคมได้ แต่ประชาชนไม่สะดวก เพราะก็ต้องเตรียมพร้อมทั้งเอกสาร และความเป็นอยู่ จึงได้มีการประชุมชี้แจงกันระหว่าง กกต. จังหวัด และผู้ดำเนินการเลือกตั้ง จนได้ความเห็นตรงกันว่า ให้เลื่อนออกไปอีก 1 สัปดาห์ แต่จากวันนี้ไปจนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่จะมีการเลือกตั้งเป็นการทั่วไป คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้ว