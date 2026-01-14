"ทนายอั๋น" บุกขอยืมเงิน "แสวง" 1 ล.ทำพีอาร์ประชามติ มองกกต.ทำไม่เต็มที่-เลือกข้าง ฉุนอดเจอขู่ฟัน 157

"ทนายอั๋น" บุกกกต.ขอยืมเงิน "แสวง" 1 ล้าน ทำประชาสัมพันธ์ออกเสียงประชามติ หลังมองกกต.ทำไม่เต็มที่-เลือกข้าง ฉุนไม่ได้เจอประกาศตัดขาดเตรียมเล่นงานม.157 ซ้ำ
วันนี้(14 ม.ค.) นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ ทนายอั๋น บุรีรัมย์ เดินทางยื่นหนังสือต่อนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้เร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นที่แพร่หลายและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเห็นว่า ที่กกต.ประชาสัมพันธ์อยู่ไม่เพียงพอ อาจส่งผลให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับกระบวนการและวันออกเสียงประชามติ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
นายภัทรพงศ์ กล่าวด้วยว่า ที่กกต.จัดทำเอกสารแจกให้ประชาชน มองว่าอาจไม่เป็นกลาง และเป็นการเลือกฝ่ายหรือเปล่า เพราะในเอกสารมีการระบุว่าข้อดีของการแก้รัฐธรรมนูญว่าเป็นการจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วม ซึ่งอาจจะทำใหม่หรือแก้หลายมาตราก็ได้ เท่ากับเป็นการชี้นำสังคมว่ามันไม่จำเป็นต้องแก้ทั้งฉบับ แต่พอมาดูข้อเสียกลับ ระบุว่าจะทำให้เกิดความขัดแย้งเปลืองงบประมาณ ทำนองว่าไม่สมควรแก้ไขรัฐธรรมนูญ การส่งเอกสารดังกล่าวไปยังประชาชนด้วยงบประมาณมหาศาล เป็นการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นกลางเป็นการเลือกข้างหรือไม่
"วันนี้จะมาขอยืมเงินท่านแสวง 1 ล้านบาท เพื่อนำไปรณรงค์ประชาสัมพันธ์เองในเมื่อ กกต.ไม่ทำ การมาในวันนี้ก็จากที่เคยพบกับนายแสวงแล้วพูดกับตนว่ามีอะไรให้มาหามากินกาแฟได้ตลอด แต่พอมาวันนี้กลับไม่ยอมมาเจอ จากนี้ก็ตัดขาดกันตนเองก็จะร้องมาตรา 157 ต่อไป"