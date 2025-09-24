“อนุทิน” ยันยุบสภาใน 4 เดือน หรือสิ้นเดือน ม.ค.69 เลือกตั้งใหม่ปลาย มี.ค.- เม.ย.

นายกฯ ยันยุบสภาภายใน 4 เดือน หลังแถลงนโยบายฯ หรือสิ้นเดือน ม.ค.69 คาด เลือกตั้งใหม่ปลาย มี.ค.- เม.ย.69
เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 24 ก.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่อว่า ด้านนิติบัญญัติ รัฐบาลจะจัดให้ทำประชามติการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ ในวันที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปครั้งหน้า ซึ่งจะเกิดขึ้นในปีหน้า ตนในฐานะนายกรัฐมนตรีจะยุบสภาผู้แทนราษฎรใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ซึ่งคาดว่าเราจะยุบสภาภายในสิ้นเดือนมกราคม 2569 เพื่อคืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชน ให้ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมหรืออย่างช้าต้นเดือนเมษายน 2569 ทั้งนี้สุดแล้วแต่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะได้กำหนดต่อไป