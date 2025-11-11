“สว.พิสิษฐ์” ค้านโมเดลผู้ร่าง รธน.ของ ปชน.ชี้ขัดคำวินิจฉัยศาล ชูธงหนุน สสร.ที่มาจากการสมัครด้วยตนเอง

“สว.พิสิษฐ์” ค้านโมเดลผู้ร่าง รธน.ของ ปชน. ส่อขัดคำวินิจฉัยศาล ปมให้ประชาชนเลือกตั้ง ชูธงหนุน สสร.ที่มาจากการสมัครด้วยตนเอง พร้อมลงมติชี้ขาด 12 พ.ย.นี้
วันที่ 11 พ.ย.ที่รัฐสภา นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงษ์ สว. ฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม รัฐสภา ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการลงมติต่อที่ประชุม กมธ. ในวันพรุ่งนี้ ( 12 พ.ย.) ว่า กมธ.ซีกของ สว. ยังไม่ได้หารือกันถึงทิศทางของการลงมติว่าจะให้องค์กรผู้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เป็นไปตามแนวทางใด แต่ตามประเด็นที่ในชั้นกมธ. เมื่อวันที่ 7 พ.ย. สรุปเสนอให้พิจารณา 5 ประเด็น พร้อมจะลงมติ อย่างไรก็ดีในหลักการแล้วเห็นว่าควรยึดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ห้ามไม่ให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรง ซึ่งในกรณีที่มีการเสนอแนวทางที่ให้ประชาชนเป็นผู้เลือกสสร. หรือ ผู้ร่างรัฐธรมนูญ แล้วส่งรายชื่อให้รัฐสภาเป็นผู้คัดเลือก เท่ากับว่าเป็นกรณีที่ให้ประชาชนเป็นผู้เลือกตั้งองค์กรทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
เมื่อถามว่ากรณีข้อเสนอของพรรคประชาชนที่ให้ ประชาชนเลือกผู้ทำรัฐธรรมนูญชั้นต้นแล้วส่งให้รัฐสภาเลือก ซึ่งมีคำอธิบายว่าไม่ขัดคำวินิจฉัศาลรัฐธรรมนูญเป็นกรณีที่ฟังขึ้นหรือไม่ นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า ฟังไม่ขึ้น เพราะกรณีกำหนดให้ประชาชนเลือกมาก่อนแล้วส่งให้ สส. และสว. เลือกอีกชั้น เท่ากับว่ามีกระบวนการที่ให้ประชาชนเป็นผู้เลือก ต่อให้อธิบายว่าเป็นเลือกตั้งทางอ้อมก็ตาม นอกจากนั้นแล้วตนมองว่าวิธีการที่เสนอให้ประชาชนเลือกผู้ทำรัฐธรรมนูญแล้วให้ สส. และ สว. คัดเลือก เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ และมองว่าสส. และสว. ที่มีอำนาจเต็มในฐานะตัวแทนประชาชนสามารถเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญหรือกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญได้
เมื่อถามว่ามองต่อกรณีของพรรคภูมิใจไทยที่เสนอแนวทางให้ประชาชนสมัครเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) แล้วนำรายชื่อทั้งหมดให้รัฐสภาเลือกอย่างไร นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า เป็นแนวทางที่ไปได้ เพราะไม่ได้ให้ประชาชนเลือก และเป็นการสมัครเข้ารับเลือกจากประชาชนโดยตรง ส่วนแนวทางที่จะกำหนดการเลือกที่ป้องกันเสียงข้างมากลากไปอย่างไรนั้น เป็นรายละเอียดที่ต้องหารือในมาตราอื่นหลังจากที่ได้ข้อสรุปในประเด็นองค์กรผู้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วเสร็จ