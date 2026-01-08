xs
xsm
sm
md
lg

“ทนายอั๋น” บุก กกต. มอบหอกหักให้ “แสวง บุญมี” เย้ยปมโกงเลือกตั้งแต่จับไม่ได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทนายอั๋น บุกยื่นหนังสือพร้อมมอบ"หอกหัก"เป็นของขวัญปีใหม่ให้เลขากกต. เย้ยพบโกงเลือกตั้ง แต่ไม่จับ ด้าน "แสวง"โพสต์ ยินดีพบแขกไม่ได้รับเชิญหากเป็นประโยชน์กับส่วนรวม



วันนี้(8ม.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังนายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต. เป็นประธานเปิดการประชุมระหว่างสำนักงานกกต. และพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งส.สและการจัดเวทีประชันนโยบายบริหารประเทศสำหรับพรรคการเมือง ปรากฏว่านายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ" ทนายอั๋น บุรีรัมย์" ได้มารอเพื่อจะยื่นหนังสือกับนายแสวง แม้ทางสำนักงานจะมอบหมายรองเลขาธิการกกต.มารับหนังสือแต่ทนายอั๋น ยืนยันที่จะยื่นกับเลขาธิการฯกกต.โดยระบุว่า "ทีบก.ลายจุดมายังได้พบ แต่ผมคนบุรีรัมย์บ้านเดียวกันยังไม่เคยได้พบเลย ผมน้อยใจนะ ผมจะรอพบท่าน" เจ้าหน้าที่จึงได้ไปแจ้งกับนายแสวง เมื่อนายแสวงเสร็จภารกิจเปิดการประชุมแล้ว ระหว่างเดินกลับสำนักงานฯ นายแสวงได้เดินเข้าไปหาทนายอั๋น จากนั้นทั้งคู่ได้จับมือและพูดคุยกัน ซึ่งนายแสวง ยอมรับหนังสือและของขวัญซึ่งเป็นกล่องใส่ดินสอปากการูปทนายอั๋น และหอกหักจำลอง ที่ทนายอั๋นนำมามอบให้ โดยนายแสวง กล่าวสั้นๆว่า “ จะนำไว้ที่โต๊ะ ช่วยกันทำงาน มีเวลาว่างก็ไปเจอที่ห้อง ”

ทนายอั๋น ระบุว่า วันนี้มายื่นหนังสือขอให้กกต.จัดการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม และขอให้ดำเนินการกับนายอนุทิน ชาญวีระกุล ที่ปราศรัยสัญญาว่าจะให้เงินโครงการคนละครึ่งหากได้กลับมาเป็นรัฐบาล เนื่องจากห่วงใยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการเลือกตั้งที่ปราศจากความสุจริตและเที่ยงธรรม คืออาจจะมีการโกงในทุกรูปแบบ เงินที่ใช้ในการเลือกตั้งมหาศาลมีข้อมูลข่าวสารและรอดออกมาเยอะแยะมากมาย และจะมาถามว่าจะมีกระมาตรการยังไงในการป้องกันเรื่องดังกล่าว ว่ากันว่าเงินสแกรมเมอร์ 30% เงินของบ้านใหญ่ 30% และของผู้สมัครอีก 30% ซึ่งก็จะมาถามในประเด็นนี้ทั้งหมด

ส่วนกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกุลขึ้นปราศรัยทำนองคล้ายๆ ว่าจะเสี่ยงผิดกฎหมายเลือกตั้ง นั่นคือสัญญาจะให้ ซึ่งตนเคยยื่นผ่านทางไปรษณีย์ตอบรับไปแล้วก่อนหน้านี้

"วันนี้จึงอยากเข้ามายื่นด้วยตัวเอง รวมถึงเอาของฝากจากบุรีรัมย์ เป็นกล่องใส่ดินสอ ปากการูปตัวเอง ที่สื่อให้เห็นว่าก่อนที่ จะจรปากกาเซ็นเงื่อนไขอะไรก็ตามหรือจะรับรองผลการเลือกตั้งแบบที่อาจจะค้านสายตาประชาชนเมื่อปี 62 และ 66 ให้ระลึกว่าตนเองจ้องหน้าอยู่ตลอดเวลายังจะกล้าเซ็นรับรอง อีกหรือไม่ รวมถึงหอกซึ่งเป็นอาวุธของเทพเจ้ากวนอู ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ถึงความเที่ยงธรรม แต่วันนี้พี่น้องประชาชนได้มอง กกต.ว่าไม่มีความสุจริตเที่ยงธรรม มีการโกงเลือกกตั้งก็ไม่จับ และกรณีอื่นๆอีกหลายกรณี เปรียบเสมือนหอกหัก จึงเป็นที่มาของสัญลักษณ์หอกหักมาตั้งอยู่ที่ กล่องใส่ดินสอ และวันนี้รู้มาว่าพี่แสวงมาที่นี่ จึงเดินทางมารอพบ แต่ปรากฏว่าเมื่อผมบุกมาที่นี่กลับเปลี่ยนให้นักข่าวไปให้สัมภาษณ์ที่อื่นจากเดิมที่จะให้สัมภาษณ์ตรงจุดนี้ อยากจะถามว่าตนเองน่ารังเกียจมากขนาดนั้นเลยหรือ ทีบก.ลายจุดยังให้เจอ ผมเองที่เป็นคนบุรีรัมย์ด้วยกันมีของฝากติดไม้ติดมือมาด้วยไม่ยอมให้เจอได้อย่างไร วันนี้ยังไงก็ต้องได้เจอ"

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังนายแสวงรับของขวัญแล้วและเดินมาให้สัมภาษณ์สื่อก็ได้นำของขวัญดังกล่าวมาโชว์กับผู้สื่อข่าวด้วย

ขณะเดียวกันนายแสวงก็ได้โพสต์ภาพเหตุการณ์พบกับทนายอั๋นในเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมระบุข้อความ " แขกไม่ได้รับเชิญ. แต่ก็ยินดีเสมอ หากมันจะเป็นประโยชน์กับส่วนรวม... มีเรื่องให้แปลกใจแทบทุกวัน...









“ทนายอั๋น” บุก กกต. มอบหอกหักให้ “แสวง บุญมี” เย้ยปมโกงเลือกตั้งแต่จับไม่ได้
“ทนายอั๋น” บุก กกต. มอบหอกหักให้ “แสวง บุญมี” เย้ยปมโกงเลือกตั้งแต่จับไม่ได้
“ทนายอั๋น” บุก กกต. มอบหอกหักให้ “แสวง บุญมี” เย้ยปมโกงเลือกตั้งแต่จับไม่ได้
“ทนายอั๋น” บุก กกต. มอบหอกหักให้ “แสวง บุญมี” เย้ยปมโกงเลือกตั้งแต่จับไม่ได้
“ทนายอั๋น” บุก กกต. มอบหอกหักให้ “แสวง บุญมี” เย้ยปมโกงเลือกตั้งแต่จับไม่ได้
กำลังโหลดความคิดเห็น