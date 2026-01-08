“ทนายอั๋น” บุก กกต. มอบหอกหักให้ “แสวง บุญมี” เย้ยปมโกงเลือกตั้งแต่จับไม่ได้

ทนายอั๋น บุกยื่นหนังสือพร้อมมอบ"หอกหัก"เป็นของขวัญปีใหม่ให้เลขากกต. เย้ยพบโกงเลือกตั้ง แต่ไม่จับ ด้าน "แสวง"โพสต์ ยินดีพบแขกไม่ได้รับเชิญหากเป็นประโยชน์กับส่วนรวม
วันนี้(8ม.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังนายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต. เป็นประธานเปิดการประชุมระหว่างสำนักงานกกต. และพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งส.สและการจัดเวทีประชันนโยบายบริหารประเทศสำหรับพรรคการเมือง ปรากฏว่านายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ" ทนายอั๋น บุรีรัมย์" ได้มารอเพื่อจะยื่นหนังสือกับนายแสวง แม้ทางสำนักงานจะมอบหมายรองเลขาธิการกกต.มารับหนังสือแต่ทนายอั๋น ยืนยันที่จะยื่นกับเลขาธิการฯกกต.โดยระบุว่า "ทีบก.ลายจุดมายังได้พบ แต่ผมคนบุรีรัมย์บ้านเดียวกันยังไม่เคยได้พบเลย ผมน้อยใจนะ ผมจะรอพบท่าน" เจ้าหน้าที่จึงได้ไปแจ้งกับนายแสวง เมื่อนายแสวงเสร็จภารกิจเปิดการประชุมแล้ว ระหว่างเดินกลับสำนักงานฯ นายแสวงได้เดินเข้าไปหาทนายอั๋น จากนั้นทั้งคู่ได้จับมือและพูดคุยกัน ซึ่งนายแสวง ยอมรับหนังสือและของขวัญซึ่งเป็นกล่องใส่ดินสอปากการูปทนายอั๋น และหอกหักจำลอง ที่ทนายอั๋นนำมามอบให้ โดยนายแสวง กล่าวสั้นๆว่า “ จะนำไว้ที่โต๊ะ ช่วยกันทำงาน มีเวลาว่างก็ไปเจอที่ห้อง ”
ทนายอั๋น ระบุว่า วันนี้มายื่นหนังสือขอให้กกต.จัดการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม และขอให้ดำเนินการกับนายอนุทิน ชาญวีระกุล ที่ปราศรัยสัญญาว่าจะให้เงินโครงการคนละครึ่งหากได้กลับมาเป็นรัฐบาล เนื่องจากห่วงใยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการเลือกตั้งที่ปราศจากความสุจริตและเที่ยงธรรม คืออาจจะมีการโกงในทุกรูปแบบ เงินที่ใช้ในการเลือกตั้งมหาศาลมีข้อมูลข่าวสารและรอดออกมาเยอะแยะมากมาย และจะมาถามว่าจะมีกระมาตรการยังไงในการป้องกันเรื่องดังกล่าว ว่ากันว่าเงินสแกรมเมอร์ 30% เงินของบ้านใหญ่ 30% และของผู้สมัครอีก 30% ซึ่งก็จะมาถามในประเด็นนี้ทั้งหมด
ส่วนกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกุลขึ้นปราศรัยทำนองคล้ายๆ ว่าจะเสี่ยงผิดกฎหมายเลือกตั้ง นั่นคือสัญญาจะให้ ซึ่งตนเคยยื่นผ่านทางไปรษณีย์ตอบรับไปแล้วก่อนหน้านี้
"วันนี้จึงอยากเข้ามายื่นด้วยตัวเอง รวมถึงเอาของฝากจากบุรีรัมย์ เป็นกล่องใส่ดินสอ ปากการูปตัวเอง ที่สื่อให้เห็นว่าก่อนที่ จะจรปากกาเซ็นเงื่อนไขอะไรก็ตามหรือจะรับรองผลการเลือกตั้งแบบที่อาจจะค้านสายตาประชาชนเมื่อปี 62 และ 66 ให้ระลึกว่าตนเองจ้องหน้าอยู่ตลอดเวลายังจะกล้าเซ็นรับรอง อีกหรือไม่ รวมถึงหอกซึ่งเป็นอาวุธของเทพเจ้ากวนอู ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ถึงความเที่ยงธรรม แต่วันนี้พี่น้องประชาชนได้มอง กกต.ว่าไม่มีความสุจริตเที่ยงธรรม มีการโกงเลือกกตั้งก็ไม่จับ และกรณีอื่นๆอีกหลายกรณี เปรียบเสมือนหอกหัก จึงเป็นที่มาของสัญลักษณ์หอกหักมาตั้งอยู่ที่ กล่องใส่ดินสอ และวันนี้รู้มาว่าพี่แสวงมาที่นี่ จึงเดินทางมารอพบ แต่ปรากฏว่าเมื่อผมบุกมาที่นี่กลับเปลี่ยนให้นักข่าวไปให้สัมภาษณ์ที่อื่นจากเดิมที่จะให้สัมภาษณ์ตรงจุดนี้ อยากจะถามว่าตนเองน่ารังเกียจมากขนาดนั้นเลยหรือ ทีบก.ลายจุดยังให้เจอ ผมเองที่เป็นคนบุรีรัมย์ด้วยกันมีของฝากติดไม้ติดมือมาด้วยไม่ยอมให้เจอได้อย่างไร วันนี้ยังไงก็ต้องได้เจอ"
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังนายแสวงรับของขวัญแล้วและเดินมาให้สัมภาษณ์สื่อก็ได้นำของขวัญดังกล่าวมาโชว์กับผู้สื่อข่าวด้วย
ขณะเดียวกันนายแสวงก็ได้โพสต์ภาพเหตุการณ์พบกับทนายอั๋นในเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมระบุข้อความ " แขกไม่ได้รับเชิญ. แต่ก็ยินดีเสมอ หากมันจะเป็นประโยชน์กับส่วนรวม... มีเรื่องให้แปลกใจแทบทุกวัน...