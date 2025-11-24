ทีมทนาย “รฟท.” ขึ้นศาลนัดแรก คดีฟ้องเพิกถอนฮุบที่รถไฟ “เขากระโดง” ประเดิมกว่า 700 ไร่ ทนายดังลั่นใครแทรกแซงโดน ม.157

บุรีรัมย์ - ทีมทนาย รฟท.ขึ้นศาลบุรีรัมย์นัดแรก คดียื่นฟ้องเพิกถอนเอกสารสิทธิทับซ้อนรุกที่การรถไฟฯ เขากระโดง เผยยื่นฟ้องแล้วกว่า 700 ไร่ ประเดิมแปลงใหญ่ครอบครอง 10 ไร่ขึ้นไป ไม่เว้นนักการเมืองหรือกลุ่มธุรกิจ ด้าน “ทนายอั๋น” มือปราบเขากระโดง รุดให้กำลังใจทีมทนาย พร้อมประกาศกร้าวใครใช้อำนาจแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดน ม. 157 ลั่นเดินหน้าถึงที่สุด เผยยังฟ้องเพิกถอนไม่ถึง 10% จากทั้งหมด 5,083 แปลง
วันนี้ (24 พ.ย. 68) เมื่อเวลา 09.00 น. นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ "ทนายอั๋น บุรีรัมย์" ฉายามือปราบเขากระโดง เพราะเป็นผู้ที่เดินหน้าร้องเรียนให้ตรวจสอบเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิทับซ้อนในพื้นที่การรถไฟเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้าน ได้เดินทางมาให้กำลังใจทีมทนายความของการรถไฟแห่งประเทศไทย ณ บริเวณทางเข้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในโอกาสที่ศาลมีการนัดพิจารณาคดี “เขากระโดง” เป็นครั้งแรก พร้อมกันนี้ ทนายอั๋นยังได้มาติดตามสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการยื่นฟ้องบุคคลที่เอกสารสิทธิทับซ้อนที่การรถไฟแห่งประเทศไทยด้วย
นายรุ่งวิทย์ จันทรกูล ตัวแทนทีมทนายการรถไฟแห่งประเทศไทย ระบุว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการยื่นฟ้องผู้ที่ออกเอกสารสิทธิทับที่ดินการรถไฟฯ แล้ว 83 โฉนด รวมเนื้อที่กว่า 700 ไร่ มีทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ในจำนวนนี้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมืองด้วย แต่ก็ไม่ได้มีความกังวลอะไร เพราะทุกอย่างดำเนินการตามหลักฐานและระเบียบกฎหมาย มั่นใจในหลักฐานของการรถไฟฯ ซึ่งการรถไฟฯ ต้องดำเนินการฟ้องเพิกถอนการออกเอกสารสิทธิทับซ้อนทั้งหมด เพื่อแสดงว่าที่ดินดังกล่าวจำนวน 5,083 ไร่เป็นที่ดินของการรถไฟฯ โดยแท้จริง
อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าทางการรถไฟฯ ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องดำเนินการเฉพาะกลุ่มนักการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับการเมือง แต่ดำเนินการกับทุกคนที่ออกเอกสารสิทธิทับซ้อนที่การรถไฟฯ แต่ที่ดำเนินการฟ้องไปก่อนจะเน้นแปลงใหญ่ที่ครอบครองเกิน 10 ไร่ขึ้นไป หรือดำเนินการในเชิงธุรกิจก่อน ส่วนแปลงเล็กจะเป็นกลุ่มบ้านพักอาศัยของชาวบ้าน ก็จะดำเนินการในขั้นต่อไป แต่จะดำเนินการฟ้องเพิกถอนแปลงใหญ่ให้เสร็จก่อน
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของประชาชนบางกลุ่มที่ออกมายอมรับว่าที่ดินที่ตนเองอาศัยเป็นที่ของการรถไฟฯ และอยากจะดำเนินการใช้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากเป็นบุคคลที่ออกเอกสารสิทธิทับซ้อน ก็สามารถไปแจ้งต่อกรมที่ดินให้เพิกถอนเอกสารสิทธิที่ออกทับซ้อนก่อน แต่ส่วนกลุ่มที่อยู่อาศัยโดยไม่มีเอกสารสิทธิ แต่อยู่อาศัยมานานก็ให้ไปยื่นเรื่องขอทำสัญญาเช่ากับการรถไฟฯ ตามขั้นตอน ซึ่งหากการรถไฟฯ ไม่ได้มีโครงการที่จะทำอะไรในพื้นที่ตรงนั้นก็อนุญาตให้เช่าอยู่แล้ว
ด้าน นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ "ทนายอั๋น" บุรีรัมย์ ฉายามือปราบเขากระโดง บอกว่า วันนี้ตนและตัวแทนชาวบ้านได้เดินทางมาให้กำลังใจทีมทนายของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพราะวันนี้เป็นวันที่ศาลนัดพิจารณาคดีครั้งแรก ถือเป็นคดีที่ประชาชนทั้งประเทศให้ความสนใจ จึงอยากจะมาสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีดังกล่าวด้วย และเท่าที่ทราบคือที่ยื่นฟ้องแล้วไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของบุคคลที่ครอบครองที่ดินและออกเอกสารสิทธิทับที่การรถไฟฯ ทั้งหมดจำนวน 5,083 แปลง
ทนายอั๋นยังระบุอีกว่า การที่ทางการรถไฟฯ มายื่นฟ้องคดีต่อบุคคลที่ออกเอกสารสิทธิทับซ้อนที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนั้น จะมีบุคคลทางการเมืองจะเข้าไปแทรกแซงหรือไม่อย่างไร ก็อยากจะเรียกร้องไปถึงผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือบุคคลใดก็ตามที่คิดจะใช้อำนาจเข้ามาแทรกแซงหรือเบรกไม่ให้เรื่องนี้เดินหน้าต่อไป ตนขอฝากเตือนว่าท่านอาจจะโดนมาตรา 157 และขอประกาศว่าตน ทนายอั๋นบุรีรัมย์ “มือปราบเขากระโดง” พร้อมจะเดินเครื่องให้ถึงที่สุดต่อไป