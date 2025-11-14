"ทนายอั๋น" โยนถาม ดีเอสไอ พยานฮั้ว สว. กลับคำให้การ ร้องเอาผิดฐานแจ้งเท็จ

MGR Online - "ทนายอั๋น" ร้องปมพยานคดีฮั้ว สว. จังหวัดขอนแก่น กลับคำให้การ "ดีเอสไอ" ต้องดำเนินคดีฐาน แจ้งความเท็จ ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน เชื่อไม่ได้ถูกข่มขู่
วันนี้ (14 พ.ย.) ณ กรมสอบสวยคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ "ทนายอั๋น บุรีรัมย์" เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อขอให้ดำเนินคดีกับพยานที่กลับคำให้การในคดีพิเศษอั้งยี่ ฟอกเงิน สว. ปรากฏตามที่เป็นข่าว เพื่อรักษาเกียรติคุณและภาพลักษณ์ขององค์กร โดยมี นายสมเกียรติ เพชรประดับ ผอ.ส่วนพิจารณาสำนวนร้องทุกข์ กองบริหารคดีพิเศษ เป็นตัวแทนรับเรื่อง
นายภัทรพงศ์ เปิดเผยว่า วันนี้อยากมาสอบถามอธิบดีดีเอสไอว่าท่านเปลี่ยนไปแล้วหรืออย่างไร กรณีมีพยานปากเอก อักษรย่อ อ. จังหวัดขอนแก่น ได้ให้การในคดีฮั้วเลือก สว. ในประเด็นสาระสำคัญนำสู่การแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม ทั้งเส้นทางการเงิน กล้องวงจรปิด รวมถึง หลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างอื่นจนทำให้รู้เครือข่ายการฮั้ว และขบวนการฮั้วเลือก สว. แต่เมื่อวันที่ 29 ต.ค.68 บุคคลดังกล่าวได้มาให้การเพิ่มเติมทำนองว่าจะกลับคำให้การจากเดิมที่ตนเองเคยให้การไว้ พฤติการณ์เหล่านี้ทำให้ดีเอสไอเสียหาย จึงขอให้ดีเอสไอดำเนินการตามกฎหมาย แจ้งความเท็จ ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน เป็นต้น จึงจะทำให้รักษาเกียรติองค์กรดีเอสไอได้
นายภัทรพงศ์ เผยต่อว่า สำหรับแรงจูงใจของพยาน จังหวัดขอนแก่น ที่กลับคำให้การในคดีฮั้วเลือก สว. นั้น ตนทราบว่าตอนนี้เขากำลังตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากทางคดีส่วนตัว และอยู่ในสถานการณ์ที่กลับคำแล้วเขาก็รอด แต่ถ้าเขาเดินหน้าแล้วศาลไม่ให้เขารอด เขาอาจมองการกลับคำให้การตรงนี้เป็นวิธีที่ดีกว่าหรือไม่ ซึ่งการกลับคำให้การครั้งนี้ ดีเอสไอควรพิจารณาดำเนินคดี
นายภัทรพงศ์ เผยด้วยว่า ตนทราบว่าพยานรายนี้ ตอนมาให้การดีเอสไอ ไม่ได้มาคนเดียว แต่มากับทนายความ และยังมีอัยการมาร่วมประกบการสอบสวน ส่วนดีเอสไอที่สอบสวนก็มีหลายคน มี กกต.ด้วย จึงสงสัยว่าที่อ้างว่าถูกข่มขู่ ล่อลวงให้การเช่นนั้น แต่คุณก็ไม่ได้ถูกควบคุมตัว หรือถูกหมายศาลใดๆ คุณเดินทางมาประสงค์จะให้การเป็นพยานและขอกันเป็นพยาน ตนมองว่าอ้างแบบนั้นไม่ได้