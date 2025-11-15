กกต.แจงอดีตพนักงานถูกกล่าวหารับโอนเงินคดีฮั้ว สว.เกิดก่อนตั้งคระสืบสวน สั่งให้ออก-ตั้งกรรมการสอบแล้ว

กกต.แจงข่าวอดีตพนักงานถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องรับโอนเงินคดีฮั้วเลือก สว. เกิดก่อนตั้งคณะสืบสวนฯ ชุด 26 ไม่เกี่ยวกัน และสั่งให้ออกและตั้งกรรมการสอบแล้ว พร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อความโปร่งใส
วันนี้ ( 15 พ.ย.) สำนักงาน กกต.ออกเอกสารชี้แจงกรณีนายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือทนายอั๋น บุรีรัมย์ ไปยื่นเอกสารที่กรมสอบสวนคดีพิเศษโดยระบุว่ามีพนักงานสืบสวนไต่สวนของสำนักงาน กกต.อักษรย่อ "ส"รับเงินโอนจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายฮั้วเลือกตั้งสว. ในพื้นที่อำนาจเจริญ โดยระบุว่า ในประเด็นที่มีการกล่าวหาว่า พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรายหนึ่ง มีพฤติการณ์รับโอนเงินในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน พ.ศ. 2567 ที่เชื่อมโยงกับการเรียกรับผลประโยชน์เกี่ยวกับคดีฮั้ว สว. นั้นขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่าพฤติการณ์รับโอนเงินเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2567 ส่วนคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ส่วนกลาง คณะที่ 26 ซึ่งถูกแต่งตั้งมาปฏิบัติหน้าที่ในการเลือก สว. ตามที่ถูกอ้างถึงในข่าว ได้รับการแต่งตั้งให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2568 จึงไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวตามที่ถูกเผยแพร่
เมื่อสำนักงาน กกต. ทราบเรื่องพฤติการณ์ที่พาดพิงถึงพนักงานรายดังกล่าว ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยทันที โดยมีคำสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนในระหว่างการดำเนินการ เพื่อความโปร่งใสและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการตรวจสอบ พร้อมทั้งได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการทางวินัย ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดนี้ได้เริ่มขึ้นก่อนมีการเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์แล้ว
สำนักงาน กกต. ขอยืนยันว่า ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความโปร่งใส ความสุจริต และความถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอน และพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนต่อไป